Morelia, Michoacán, a 06 de febrero de 2020.- Con el propósito de fomentar e impulsar los valores cívicos en las y los trabajadores de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), se les convoca a participar en el selectivo para custodiar y escoltar con honor el Lábaro Patrio. Formar parte de la banda de guerra y escolta durante las ceremonias oficiales de la institución, es el principal objetivo de participar en esta selección. Los interesados, podrán inscribirse en las oficinas del departamento de Capacitación, ubicadas en las oficinas centrales de la SEE (Av. Siervo de la Nación, no. 1175), quienes tendrán que llenar un formato de inscripción y la autorización de su jefe inmediato. Sólo el personal adscrito a la institución podrá participar en dicho selectivo, el cual será de forma mixta y de categoría libre. Los días de ensayo para formar parte de la banda de guerra son los martes y jueves de 8:30 a 10:00 horas en el estacionamiento general de SEE y para la escolta los días miércoles y viernes a la misma hora, en la plaza cívica de la SEE.