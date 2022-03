Convoca Congreso a integrar su Observatorio Ciudadano 2022-2024

Morelia, Michoacán, . El Pleno del Congreso local aprobó la convocatoria pública para la integración del Observatorio Ciudadano del Poder Legislativo del Estado de Michoacán de Ocampo para el periodo 2022-2024; el cual, tendrá como principal finalidad la construcción de propuestas, análisis y objetivos especializados sobre acciones del Congreso del Estado, así como de las diversas problemáticas de la vida pública del Poder Legislativo en relación con el Estado y Municipios.

El dictamen presentado por la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana, establece que las y los interesados en constituir dicho cargo honorario deberán estar inscritos en el listado nominal de electores, correspondiente a la circunscripción del Estado; ser vecino de la entidad, por lo menos un año antes de la presentación de la solicitud; contar con credencial para votar con fotografía vigente.

Otros de los requisitos que establece la convocatoria son: no estar suspendido de sus derechos político-electorales; no haber desempeñado cargo de dirigencia nacional, estatal o municipal en algún partido político durante los últimos tres años; no haber sido candidato a cargo de elección popular en el último proceso electoral; no haber sido servidor público, hasta un año antes de que desee participar.

Una vez publicada la convocatoria, las y los aspirantes tendrán un plazo de treinta días hábiles para presentar de manera presencial en las instalaciones del Instituto Electoral de Michoacán de lunes a viernes de 8:30 a 16:00 horas, o de manera virtual a través del correo electrónico comisionmpc@iem.org.mx.

Dicha solicitud deberá estar dirigida al Presidente del IEM, establecer nombre completo del o la solicitante; así como, su ocupación, en su caso, señalar el sector social al que pertenece; en caso de ser dos o más solicitantes, señalar quién será el representante común; domicilio para recibir notificaciones, el cual, deberá estar en la capital del Estado de Michoacán, así como las personas autorizadas para tal efecto; y, señalar expresamente la voluntad en formar parte del Observatorio Ciudadano del Congreso del Estado.

Transcurridos los treinta días hábiles de registro, serán verificados los requisitos y en caso de no reunirse, el solicitante será avisado para que dentro de los siguientes cinco días hábiles cumpla con lo observado.

Para cualquier duda o aclaración respecto de la convocatoria, pueden comunicarse al teléfono (443) 3221400, en un horario de atención de 8:30 a 16:00 horas; así como, consultar los estrados y portal oficial del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.