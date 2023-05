Contralorías municipales deben ser evaluadas por el SEA.￼

Morelia, Michoacán, 29 de mayo de 2023.

El magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán (TJAM), Hugo Gama Coria, propuso que existan procesos de evaluación externa para quienes integran las contralorías municipales en nuestra entidad, a fin de garantizar su funcionamiento óptimo.

El magistrado señaló la necesidad de “una reforma a la Ley Orgánica Municipal, a efecto de que, respetando la autonomía de los municipios, sea el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) en conjunto con la academia, el que realice los procesos de evaluación de todos quienes aspiren a ocupar el cargo de contralor o contralora municipal” en Michoacán.

Dada la importancia de los Órganos Internos de Control (OIC) para la detección, investigación y substanciación de faltas administrativas o hechos de corrupción que luego son conocidos por el Tribunal, esta medida es necesaria “porque, con evaluaciones efectivas, con exámenes efectivos, podemos garantizar que esos órganos de control tendrán al frente personal con los conocimientos necesarios para realizar su función”, dijo.

Durante su intervención en la Semana Jurídica por el XIV Aniversario del Instituto de Formación e Investigaciones Jurídicas de Michoacán (IFIJUM), el presidente del TJAM refirió que los órganos internos o contralorías, son responsables de una parte medular para la subsecuente sanción de las faltas administrativas o hechos indebidos de autoridades y particulares.

No obstante, hay carencias en tales procesos y esto “no solamente ocurre en Michoacán, sino en todo el país. La cuestión es que, si los informes de las contralorías no están bien integrados y no tienen los elementos de prueba suficientes para acreditar la existencia de conductas catalogadas como corruptas en la Ley de Responsabilidades, no podemos avanzar en la sanción” de las mismas.

Así, el magistrado Gama Coria, quien es también titular de una Sala Especializada en Materia Anticorrupción en el TJAM, propuso que haya procesos de evaluación externa a cargo del SEA, previos a la integración de las contralorías de los gobiernos locales.

“Ya hemos avanzado en el Sistema Anticorrupción, donde ya se ha aprobado un programa para capacitar y certificar a los y los contralores municipales. Pero requerimos otro paso más para garantizar la continuidad de los esfuerzos de la lucha anticorrupción.

“En año y medio habrá cambios en los municipios y, por tanto, cambios de contralores; es como empezar de nuevo, echar el reloj hacia atrás, mientras la corrupción y la impunidad avanzan y siguen vigentes, desafortunadamente”, expresó.

Todo lo anterior, en el desarrollo de la mesa crítica: “Avances y retos del Sistema Nacional Anticorrupción en el Estado de Michoacán”, donde el magistrado presidente intervino en conjunto con el fiscal anticorrupción en el estado, Alejandro Carrillo Ochoa; así como los titulares del Comité de Participación Ciudadana del SEA, Víctor Hugo Vieyra Avilés, y, del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Abraham Montes Magaña, a invitación de las autoridades del IFIJUM.