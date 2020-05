Continúan abiertas las inscripciones en la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán

Morelia, Michoacán, a 4 de mayo de 2020.- La Secretaría de Educación en el Estado (SEE), informa que las preinscripciones para ingresar a la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán (UIIM), continúan abiertas.



Durante la temporada de aislamiento social, el trámite puede ser realizado en línea a través del link: https://uiim.edu.mx/preinscripcion y hasta el 7 de agosto del año en curso.



Asimismo, la SEE señala que una vez pasada la contingencia sanitaria que se prevé sea a partir del 1 de junio, la UIIM estará recibiendo documentos para concretar los trámites de inscripción a cualquiera de las carreras que oferta dicha institución.



Estos estudios profesionales son las Licenciaturas en arte y patrimonio cultural, Desarrollo sustentable, Turismo alternativo, Comunicación intercultural, Lengua y cultura, Innovación tecnológica sustentable y Derecho con enfoque pluralismo jurídico, además la UIIM cuenta con una Ingeniería forestal comunitaria y una maestría en Sustentabilidad para el desarrollo regional.



Por lo anterior, la SEE invita a todas y todos los interesados a consultar toda la información al respecto de la oferta educativa de la UIIM en: http://www.uiim.edu.mx/, así como en sus redes sociales https://www.facebook.com/UniversidadInterculturalIndigena/