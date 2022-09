Continúa OSIDEM con la interpretación de sinfonías de Franz Joseph Haydn

Morelia, Michoacán, 4 de septiembre de 2022.- En su segunda temporada de conciertos 2022, y como una meta artística que ninguna agrupación musical de México ha desarrollado, la Orquesta Sinfónica de Michoacán (OSIDEM) interpretará tres sinfonías de Franz Joseph Haydn el día jueves, 8 de septiembre, a las 20:30 horas, en el Teatro Ocampo.

En esta ocasión el programa incluye la Sinfonía No. 42 en Re mayor Hob. I:42, la Sinfonía No. 43 en mi bemol mayor Hob. I:43, y la Sinfonía No. 44 en mi menor Hob. I:44.

El proyecto, iniciado el 30 de abril de 2021, bajo el impulso de su director musical Román Revueltas Retes, tiene como finalidad interpretar las 104 sinfonías del compositor austriaco Franz Joseph Haydn.

Para el desarrollo del concierto se seguirán todas las medidas sanitarias correspondientes. El acceso será gratuito con boletos de cortesía, que se entregarán el martes 6 de septiembre a partir de las 10:00 horas, en las oficinas de la Orquesta, ubicadas en el interior del Teatro Ocampo, en la calle Melchor Ocampo 256, Centro Histórico de Morelia.