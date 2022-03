Continúa la actividad en el Poder Judicial de Michoacán, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado resuelve “huelga a puertas abiertas”

Morelia, Michoacán, 28 de febrero de 2022. El Poder Judicial de Michoacán hace del

conocimiento de usuarios y personal que, con respecto al emplazamiento a huelga de

parte del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado de

Michoacán (SUTASPJEM), el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de

Michoacán resolvió procedente la Huelga a puertas abiertas.



Lo anterior, implica que la impartición de justicia no se detiene; que las salas,

juzgados y oficinas administrativas seguirán otorgando el servicio a los usuarios de

manera habitual; continuarán los plazos y términos procesales, así como el

desarrollo de audiencias; por mencionar algunos.



El personal de contrato y confianza deberá presentarse a realizar sus actividades de

trabajo; el personal sindicalizado que voluntariamente lo considere, podrá asimismo

presentarse a laborar.



A continuación, se transcriben algunos puntos de la resolución, dictado en la

audiencia de avenimiento de este 28 de febrero de 2022 por el referido Tribunal de

Conciliación.



“…si bien la huelga es un proceso legítimo de suspensión de labores, también lo es

que el derecho de la ciudadanía de recibir los diversos servicios públicos que presta

el Poder Judicial, debe siempre prevalecer este último, por conllevar un mayor

beneficio colectivo. En tales condiciones, debe prevalecer la prestación del servicio

público de administración de justicia, indispensable para la ciudadanía, frente a un

reclamo sindical al margen de la ley, como es el anunciado, por lo que, la suspensión

de labores anunciada por el emplazante, no deberá tener por efecto paralizar la

prestación de los servicios públicos a la sociedad, en los juzgados y oficinas del

Poder Judicial, en virtud a que en dichas oficinas se llevan a cabo diversos juicios,

siendo incontrovertible que el interés particular no puede privilegiarse a costa del

general que representa la colectividad…”



“La suspensión de labores anunciada por el colectivo emplazante, como ya se

anunció, no deberá tener por efecto paralizar la prestación de los servicios públicos

que se proporcionen a la sociedad sin que ello implique el rompimiento de un posible

estado de huelga que mantengan los trabajadores sindicalizados en la fuente de

trabajo emplazada, por lo tanto se hace del conocimiento del Sindicato emplazante

para que otorgue las facilidades necesarias al personal que labora para el Poder

Judicial del Estado, tanto en las instalaciones del Poder Judicial ubicadas en la Ciudad

de Morelia como al interior del Estado de Michoacán, y que deseen libremente y por

elección propia, seguir laborando en las instalaciones pertenecientes a la

emplazada…”



“Toda vez que la Huelga será a puertas abiertas, donde podrán laborar el personal

de contrato, de confianza y quienes así lo decidan, no hay necesidad de autorizar

personal de emergencia”.