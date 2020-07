Contención de COVID-19, gracias a esfuerzo y valentía del personal de Salud: Silvano

Morelia, Michoacán, a 6 de julio de 2020.- Gracias a todo un esfuerzo humano de los héroes y heroínas del sector salud, quienes cuidan, atienden y dan un servicio digno a las michoacanas y michoacanos, se ha logrado contener la epidemia por COVID-19 en el estado, afirmó el gobernador Silvano Aureoles Conejo.



“A los héroes y heroínas, quienes también son seres humanos, tienen familias que cuidar y seguramente también temor, pero han colocado por encima de todo, la responsabilidad y su vocación para cuidar la salud de las y los michoacanos, a todas y todos ellos les reitero mi mayor gratitud y reconocimiento”, expresó.



El mandatario estatal ponderó el papel tan relevante de los cientos de doctores, enfermeras y químicos que diariamente toman y procesan muestras en el Laboratorio de Salud Pública del Estado, lo mismo quienes desde los centros de salud y unidades móviles, han permitido hacer una contención en el primer nivel de atención.



Lo mismo, al ejército de mujeres y hombres quienes desde las jurisdicciones sanitarias convocan a los municipios para la toma de decisiones, pero también los directores de los hospitales que atienden las 24 horas de los 7 días de la semana, para dar atención a la epidemia y al resto de las enfermedades que aquejan a la población.



Aureoles Conejo, destacó también la labor titánica de quienes integran el equipo del Centro Regulador de Urgencias Médicas, responsable de cada emergencia en salud, trasladando no sólo pacientes de COVID-19, sino también a mujeres embarazadas, niños, y accidentados.



“Personalmente agradezco a médicos, enfermeras, químicos, radiólogos, camilleros, paramédicos, cocineros, intendencia, biomédicos, mantenimiento, vigilancia, verificadores sanitarios, brigadistas y administrativos y muchos más, que hacen diariamente una función para dar un servicio digno a cada michoacano”, señaló.



El Gobernador Silvano Aureoles recalcó que gracias a la entrega del personal médico, Michoacán ha visto recuperarse a muchos pacientes de COVID-19 en Lázaro Cárdenas, Zitácuaro, Cherán, Apatzingán, La Huacana, Zamora, La Piedad, Puruándiro y en los hospitales Infantil y Civil de Morelia, por mencionar algunos.



“Muchas gracias de corazón”, reiteró el mandatario michoacano, quien garantizó que su Gobierno seguirá velando para ofrecer las mejores condiciones a todas y todos los trabajadores de la salud.



“Les reitero el compromiso de mi gobierno de seguirles apoyando en todo lo que esté a nuestro alcance, como lo hicimos con aquellos que están al frente de la atención del COVID-19 y recibieron un merecido incremento del 60 por ciento de su sueldo”, resaltó.



Por último, el Gobernador insistió en el llamado a las y los habitantes para que en el segundo paso que ha dado Michoacán hacia la Nueva Convivencia, no relajen las medidas de protección, tales como el uso de cubrebocas, lavarse las manos y mantener la sana distancia, pero sobre todo continuar cumpliendo con la medida de quedarse en casa.



“El estado y sus regiones están avanzando poco a poco, pero no podemos relajarnos en este momento. No dejemos que las ganas de salir ni el descuido mate a ningún ser querido. Sigamos manteniéndonos alertas, sigamos cuidando a nuestras familias”, puntualizó Aureoles Conejo.