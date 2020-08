Contagios se podrán frenar con voluntad de todos: Lucila Martínez

Ante el incremento de contagios en México, que al día se reportan en más de 511 mil casos positivos, de los que 5 mil 618 de ellos se reportaron en las últimas 24 horas, lo que ha ocasionado que más de 55 mil 908 muertos a causa del Covid-19, la diputada Lucila Martínez Manríquez, convocó a la población a poner todo de su esfuerzo, para prevenir, y romper la cadena de contagios y exhortó a las autoridades municipales a no ser omisos ante la situación que se vive.

Luego del incremento de casos de Covid-19, en municipios como Morelia, la diputada integrante de la LXXIV Legislatura en el Congreso del Estado, exhortó a éste y el resto de los ayuntamientos, a que asuman el papel que les corresponde a fin de cerrar filas desde todas las trincheras, para reducir la velocidad de contagios entre las y los morelianos y michoacanos.

El incremento de contagios y muertes, dijo que exige a todas y todos una actitud responsable, y no ser omisos ni indiferentes, y por ende, tomar todas las medidas preventivas, como es usar siempre cubrebocas, el lavado de las manos, así como guardar la sana distancia, no saludar de beso y abrazo y no asistir a lugares donde existan aglomeración de personas, además de salir de casa solo a lo indispensable.

En ese contexto, exhortó a las autoridades municipales, especialmente en los municipios como Morelia, en donde se reporta un incremento en el caso de contagios, reforzar las medidas y sensibilizar a la población sobre los riesgos que aún persisten ante el Covid-19.

Lucila Martínez respaldó el llamado del Gobernador Silvano Aureoles Conejo sobre que ante la incidencia de contagios en el país, es obligación de las autoridades y sociedad en su conjunto el redoblar esfuerzos para que no colapsen los servicios de salud y evitar más decesos.

Coincidió con el Ejecutivo Estatal sobre que se requiere del apoyo de las autoridades municipales y por ende, priorizar la salud y la vida de la población, acatando las medidas de prevención establecidas en la Nueva Convivencia.

En Michoacán, hasta ayer se habían acumulado más de 12 mil 141 casos y 952 muertes, reportándose un incremento preocupante en las últimas 24 horas, reportándose por ejemplo en Morelia ya mil 887 casos y en Lázaro Cárdenas más de tres mil.