Conmemoran de forma virtual el 206 aniversario del Decreto Constitucional en Apatzingán

Apatzingán, Michoacán, a 23 de octubre de 2020.- Con un evento virtual que contó con bailables tradicionales, caballos bailadores, conjunto de arpa, escaramuzas, la narración de la historia y diversas actividades culturales más, se celebró en Apatzingán el 206 aniversario de la Sanción del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana.

Con estricto apego a las medidas sanitarias establecidas por las autoridades de salud, para evitar la propagación del COVID-19, el titular de la Secretaría del Migrante, José Luis Gutiérrez Pérez y el diputado Ángel Custodio Virrueta García, encabezaron este evento, que se transmitió a través de las redes sociales para que migrantes que radican en Estados Unidos y que por la contingencia no pudieron viajar a Michoacán, disfrutaran en compañía de su familia.

Para Margarita Valencia, de 64 años de edad, quien vive en California desde los 17 años y viajó a su natal Apatzingán solo para disfrutar de la celebración de esta fecha, fue un verdadero deleite este evento, que además pudo compartir con sus seis hijos que nunca han venido a Michoacán.

“Cuando yo llegué a Estados Unidos, a los 17 años, sufrí mucho pero me dediqué a puro trabajar, tengo seis hijos y salí adelante, ahora vengo a visitar a mis hermanas que viven aquí, especialmente venimos al 22 de octubre, pero cuál fue la gran decepción de que no se festejó, cuando me dieron la noticia que no iba a haber festejo me iba muy triste, pero este evento que hicieron lo disfruté con todo mi corazón, me gustó bastante, no venía desde mayo del 2013, cuando falleció mi padre, este evento me regresa la vida y el corazón y quisiera que regresara el tiempo y regresar a mi país, lo compartí con mis hijos a través de las redes sociales”. destacó Margarita.

Durante más de una hora, miles de connacionales disfrutaron del evento que, a decir de ellos, les originó sentimientos encontrados al rencontrarse con sus raíces.