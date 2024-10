Congreso | Legisladoras y legisladores del Congreso de la Unión rinden homenaje luctuoso de cuerpo presente a la diputada Ifigenia Martha Martínez y Hernández

Montaron guardias de honor gobernadoras, gobernadores, funcionarios y familiares

Puestos de pie, guardaron minuto de silencio y dedicaron aplausos a la maestra Ifigenia Martínez

Legisladoras y legisladores de las cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión rindieron homenaje luctuoso de cuerpo presente a la diputada Ifigenia Martha Martínez y Hernández, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; puestos de pie guardaron un minuto de silencio y le dedicaron aplausos.

Al inicio de la ceremonia, el diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna (Morena), en funciones de la presidencia de la Mesa Directiva, expresó: “Nos encontramos reunidos en este Salón de Sesiones para llevar a cabo un homenaje luctuoso con motivo del fallecimiento de la maestra Ifigenia Martha Martínez y Hernández, presidenta de la Mesa Directiva de Cámara de Diputados”.

Indicó que los acompañan familiares y amigos de la distinguida maestra Ifigenia: la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carillo; la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes; gobernadoras y gobernadores. Solicitó a las y a los presentes ponerse de pie para guardar un minuto de silencio “en homenaje a nuestra querida compañera”.

“No reunimos aquí con un profundo pesar para despedir a la más grande lideresa histórica de la izquierda mexicana. Había preparado unas palabras, pero varias intervenciones y la familia de la diputada me han solicitado que lea íntegro el discurso que ella había preparado para el 1 de octubre”, añadió.

Mensaje íntegro:

Posicionamiento de la Diputada Ifigenia Martínez Hernández, Presidenta de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con motivo de la Ceremonia de Transmisión del Poder Ejecutivo.

Hoy nos encontramos aquí, en este recinto solemne de la democracia mexicana, como testigos de un momento que marca un antes y un después en nuestra historia: la Toma de Protesta de la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo como la primera mujer Presidenta de México.

Su llegada a la Presidencia es la culminación de una lucha que hemos atravesado generaciones enteras de mujeres, quienes con valentía desafiamos los límites de nuestros tiempos. Hoy, junto con ella, llegamos todas y abrimos paso a una nueva era.

Yo misma, que he recorrido tantas batallas por la democracia y la justicia, me siento profundamente honrada de presenciar este triunfo histórico. En 1988, formé parte de la Corriente Democrática de izquierda en México, una lucha que, junto a muchas y muchos, iniciamos con la firme convicción de que el cambio verdadero era posible.

Hoy, esas convicciones han rendido fruto. No solo tenemos una Presidenta, sino que se vislumbra un presente donde las mujeres participemos en condiciones de igualdad en la construcción de futuros posibles y deseables para nuestra patria. Ser parte de esta transmisión histórica del Poder Ejecutivo y entregar la Banda Presidencial a la primera Presidenta es uno de los mayores honores de mi vida.

Agradezco profundamente la confianza de mis compañeras y compañeros legisladores para desempeñar este acto simbólico, que representa no solo un punto de inflexión en la historia, sino también el triunfo de nuestros valores: igualdad, justicia y democracia. Hoy, las mujeres, junto a los hombres, estamos listas para continuar construyendo el país que soñamos. El de un México libre e igualitario.

Un país donde el liderazgo femenino dejará de ser la excepción, para convertirse en norma. Desde esta soberanía, le decimos que no está sola. Que la lucha por la justicia y por la igualdad es de todas y de todos. Y que no descansaremos hasta lograr una democracia plena, donde no haya distinción de género, clase o condición. Que nuestras diferencias no nos dividan, sino que sean la fuente de propuestas y de soluciones compartidas a los distintos retos que enfrentamos.

Hoy, más que nunca, necesitamos tender puentes entre todas las fuerzas políticas, dialogar sobre nuestras divergencias y construir, juntas y juntos, un país más justo y solidario.

Es tiempo de altura de miras. Es tiempo de construir nuevos horizontes y realidades. Es tiempo de mujeres.

Sigamos dejando huella.

Guardias de honor

Al concluir las intervenciones de legisladoras y legisladores, se invitó a las y los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, a montar la primera guardia de honor; la segunda estuvo a cargo de las y los integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

En la tercera y cuarta guardias de honor, participaron las y los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y de la Mesa Directiva del Senado de la República, respectivamente.

Hicieron guardia de honor la gobernadora y gobernadores e integrantes del gabinete asistentes al homenaje luctuoso, seguidos de senadoras y senadores.

Además, se dio paso a las guardias de honor que montaron integrantes de los grupos parlamentarios en ambas cámaras del Congreso de la Unión: MC, PRI, PT, PVEM, PAN y Morena.

También montaron guardia de honor sus hijas e hijo: Juana Inés Navarrete Martínez, Andrea Navarrete Martínez, Paloma Navarrete Martínez y Alfredo Navarrete Martínez. Una más a cargo de sus nietas y nietos: Karla Rojas Navarrete, Antonio Rojas Navarrete y Rodrigo Rojas Navarrete y Morgan.

Posteriormente, el vicepresidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, pidió a todas y todos los presentes ponerse de pie para entonar el Himno Nacional.

La comisión que acompañó al féretro a la salida del Salón de Sesiones estuvo integrada por las y los diputados María del Rosario Orozco Caballero, Francisco Arturo Federico Ávila Anaya, Fernando Jorge Castro Trenti y Arturo Roberto Hernández Tapia, todos de Morena; Liliana Ortiz Pérez (PAN), Raúl Bolaños-Cacho Cué (PVEM), Ana Karina Rojo Pimentel (PT), Claudia Gabriela Salas Rodríguez (MC), así como por las senadoras Yeidckol Polevnsky Gurwitz (PT) y Amalia Dolores García Medina (MC).

Video de su vida y obra

También se proyectó un video alusivo a la vida y obra de la maestra Ifigenia Martínez, quien nació el 16 de junio de 1925 en la Ciudad de México y falleció el pasado 5 de octubre.

El video narra que fue una política, economista, catedrática y diplomática mexicana y presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Estudió economía política en la Universidad Nacional Autónoma de México, y fue la primera mujer mexicana en obtener una maestría en la Universidad de Harvard.

Menciona que tuvo un papel importante en el movimiento estudiantil de 1968; fue una de las principales defensoras de la autonomía universitaria, asesora en la Secretaría de Educación Pública a cargo del doctor Jaime Torres Bodet.

También, diputada federal en la L Legislatura por el PRI. En 1980 fue nombrada por el presidente José López Portillo como representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas, 1988 fundó la Corriente Democrática junto con Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo. Fue una de las fundadoras del PRD, en 1989.

Se convirtió en la primera senadora de la República electa por el Distrito Federal en la LIV legislatura representando a un partido de oposición; fue diputada federal en la LVI Legislatura y participó como coordinadora económica en la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en el año 2000.

Fue diputada en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, nombrada presidenta de la Mesa de Decanos, y se convirtió en la primera mujer en tomar protesta constitucional a las y a los diputados federales; en 2016 fue diputada en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.

Paralelo a su vida política, la maestra Ifigenia Martínez participó activamente en ámbitos académicos y culturales como investigadora, columnista y conferencista, destacando su obra “La distribución del ingreso y el desarrollo de la economía de México, de 1960”. Integró el Consejo General Consultivo del Fondo de las Nacional Unidas para la Infancia.

Sus aportaciones la hicieron merecedora de diversos premios y reconocimientos, entre ellos el Premio Nacional de Economía del Banco Nacional de México, Medalla Sor Juana Inés de la Cruz de la Cámara de Diputados, inscripción de su nombre a la Sala de Protocolos de la Mesa Directiva del Senado de la República, y Medalla Belisario Domínguez del Senado de la República.

Fue senadora de la República en las LXIV y LXV legislaturas por Morena, y presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en la LXVI Legislatura, y entregó la Banda Presidencial a Claudia Sheinbaum Pardo.

Así “se recuerda a la maestra Ifigenia Martha Martínez y Hernández por su liderazgo femenino y como una gran mujer que dio múltiples batallas por la democracia y la justicia en nuestro país. Un ejemplo que abre paso a las generaciones futuras”, concluye la proyección.