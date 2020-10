Congreso exhorta a fortalecer campañas contra el dengue a propuesta de Wilma Zavala

A fin de reforzar las campañas y acciones que contribuyan para hacer frente al dengue y otras enfermedades transmitidas por vectores, la diputada Wilma Zavala Ramírez presentó un exhorto al gobierno estatal y a los 113 municipios del Estado, el cual fue avalado por los integrantes de la LXXIV Legislatura en el Congreso Local.



La legisladora integrante de la Representación Parlamentaria expuso que es necesario la coordinación de las acciones y con ello, una debida promoción de campañas de concientización sobre la gran importancia que conllevan las acciones de nebulización por parte del Departamento de Vectores de la Secretaría de Salud en el Estado, esto para hacer frente al dengue y otras enfermedades transmisibles por vectores.



Durante la sesión virtual, la legisladora convocó a fortalecer la promoción de campañas de concientización sobre la necesidad de que se lleven a cabo acciones de nebulización en esta temporada invernal, para salvaguardar la salud de los michoacanos.



“El Covid-19 no es la única enfermedad epidemiológica que pone en gran riesgo la salud de las y los michoacanos hoy en día, puesto que contamos con otras más que han venido a agravar en conjunto con la primera, dicha enfermedad no es para nada nueva, sino que ya lleva bastante tiempo desde su primera aparición en el país y fue en los años ochenta que tuvo un auge lamentable en el nivel de contagios”.



Recordó que de acuerdo al Panorama Epidemiológico de Dengue 2020 y la Dirección General de Epidemiología, con información del Sistema Especial de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles, en su más reciente publicación de estadísticas, colocan a Michoacán en cuarto lugar a nivel nacional de casos acumulados y tasa de incidencia confirmados por dengue, con un incremento del 23.90%.



Reconoció que, ante lo anterior, la Secretaría de Salud a través de la Dirección de Epidemiología y sus departamentos de enfermedades transmitidas por vectores, realizan una labor incansable por prevenir y hacer frente, con programas de combate con personal de campo adscritos a la misma Secretaría, de las cuales, algunas de las actividades consisten en nebulizaciones, fumigación en vías públicas y rociados intradomiciliarios.



Sin embargo, dichas acciones realizadas por este tipo de trabajadores de la salud, en sumas ocasiones son vistos con desagrado por parte de la población, recibidos con agresiones, tanto físicas como morales, poniendo en gran peligro su vida y es así que tan sólo en el municipio de Morelia, recientemente se han registrado este tipo de ataques en algunas de las colonias de la capital, como lo son La Soledad, Ampliación Solidaridad, Etnias de México, 20 de Noviembre, entre otras más, intensificándose día a día, lo cual es muy preocupante.



Wilma Zavala dijo que el problema radica principalmente en la ignorancia de las personas que se encuentran realmente desinformadas, creando especulaciones absurdas que vienen a entorpecer la imperante labor que desempeñan los fumigadores, al no darse cuenta que lo único que se pretende es proteger la salud de todos.



A todo ello -añadió- se suma la falta de coordinación y responsabilidad por parte de los municipios y estos para con los representantes de las colonias.



Por ello, convocó a concientizar urgentemente a la población sobre estos hechos negativos, e informar sobre lo que es correcto para el bienestar de su salud y salvaguardar la vida de las y los michoacanos.