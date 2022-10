Confirma FGE investigación contra Roberto Monroy; el acusado rechaza los señalamientos en su contra

RED 113 MICHOACÁN/Redacción

Morelia, Mich.- 24 de octubre de 2022.- Luego de que el periódico Excélsior publicara

una nota en la que se señala al actual Secretario de Turismo, Roberto Monroy de tener una

denuncia en su contra por delitos de índole sexual, en entrevista con medios de

comunicación el Fiscal del Estado, Adrían López Solís, confirmó que existe una carpeta de

investigación abierta, aunque por la secrecía del caso no brindó mayores detalles. Por su

parte el funcionario acusado, a través de sus redes sociales rechazo tales señalamientos e

informó que sus abogados ya están atendiendo el tema legal.

Al término de la ceremonia conmemorativa al Día Nacional del Ministerio Público, el

abogado de la entidad preciso que: “primero es un asunto que se sigue en la Unidad de

Delitos Sexuales de la Fiscalía Especializada de Violencia Familiar y de Género, por la

naturaleza del delito yo les pido me permitan reservarme los datos, se trata de este tipo de

delitos que afecta el desarrollo sexual y la libre personalidad y que por su naturaleza hay

que preservar la identidad de la víctima, así como las circunstancias particulares y concretas

del hecho, no obstante les comento es un asunto que este en investigación, es una carpeta

que está abierta y se habrá de terminar conforme a derecho”.

Al ser cuestionado de que la víctima ya habría revelado detalles, el Fiscal indico que ello no

le autoriza a replicar ese gesto, por lo que se limitó a confirmar que hay una carpeta de

investigación al respecto y se atribuyen a una persona no a un funcionario.

Se le preguntó a Adrían López Solís, si existe un incremento en carpetas de investigación

por delitos de índole sexual a lo que respondió: “en general los delitos de violencia familiar y de género, los delitos de naturaleza sexual si han tenido un incremento y eso puede

obedecer a varios factores, uno de ellos que en efecto pudiéramos estar en presencia de la

comisión de hechos es una tendencia incremental, producto quizá de las restricciones

pandemia y post pandemia y otro también que la ciudadanía tiene mayores canales para

hacer llegar una denuncia ante la Fiscalía, como es el caso de la posibilidad de acudir

presencialmente, hechos que luego se tienen conocimiento a través de redes sociales y

también la denuncia en línea que está a disposición de la ciudadanía”.

Por su parte Roberto Monroy, actual Secretario de Turismo, a través de sus redes

sociales informó textualmente:

“A la opinión pública:”

“Rechazo categóricamente los señalamientos que se han hecho en contra de mi persona, por

ser en absoluto desapego a la realidad. Conozco a quienes los han hecho y me provoca un

profundo desconcierto, ya que siempre les he dado mi amistad y respeto. Mis abogados a

través de las autoridades correspondientes se encargarán de dar salida jurídica a esta penosa

situación. Por el momento no haré pronunciamiento ni posicionamiento público alguno, me

apegaré a los cauces legales y en caso de ser requerido por las autoridades competentes

aclararé cualquier señalamiento”.

“Gracias por todas las muestras de cariño y solidaridad a mi familia y amigos”.

“Roberto Monroy García”