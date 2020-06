Concluirá ciclo escolar 2019-2020 el próximo 5 de junio: SEE

Morelia, Michoacán, a 3 de junio de 2020.- La Secretaría de Educación en el Estado (SEE), informó a la comunidad estudiantil de educación básica en todas sus modalidades y niveles que a partir del 5 de junio concluye el ciclo escolar “Aprende en Casa” 2019-2020.



Esta etapa de lecciones a distancia se implementó con el propósito de fortalecer la estrategia para contener el contagio de la pandemia de COVID-19, salvaguardar la salud y dar continuidad al proceso de enseñanza – aprendizaje de niñas, niños y jóvenes desde casa.



Al respecto y en función de las determinaciones que de acuerdo con la evolución de la pandemia, tome el Consejo Estatal de Seguridad en Salud, la SEE informó que el inicio de curso de nivelación 2020-2021, iniciará el 10 de agosto, donde el alumnado deberá presentarse de manera alternada de acuerdo a la letra de su apellido.



A partir de la fecha de salida (5 de junio), se realizarán las siguientes acciones:



 8 de junio se realizará consejo técnico escolar

 Del 8 al 12 de junio se hará la valoración del ciclo escolar 2019-2020

 Del 15 al 17 de junio inicia la descarga administrativa de fin de ciclo

 Los días 18 y 19 se les comunicarán los resultados de la evaluación y entrega de boletas y certificados a madres, padres de familia o tutores de manera virtual

 19 de junio fin de ciclo escolar 2019-2020



La institución marcará del 22 de junio al 17 de julio como periodo para el receso escolar de las y los alumnos y docentes, para que el 20 al 24 de julio los y las trabajadoras de la educación sean capacitados en fase intensiva.



Asimismo, a partir del 27 al 31 de julio se llevará a cabo el primer consejo técnico, correspondiente al nuevo ciclo escolar y del 3 al 5 de agosto se instalará la comisión de salud y limpieza en cada uno de los planteles para dar inicio a las inscripciones los días 6 y 7 de agosto, a efecto de que del 10 al 28 de ese mismo mes ingresen a clases los alumnos de manera gradual.



Por lo anterior la SEE, solicitó a los trabajadores de la educación realicen los procesos de manera correcta, especialmente los relacionados con facilitar lo máximo posible el tránsito de los estudiantes entre distintos niveles y tipos educativos.