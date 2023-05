Concierto gratuito de los Aguilar, regalo del Gobierno de Michoacán por el Día de las Madres

Morelia, Michoacán, 2 de mayo de 2023.- No es Pepe, no es Ángela, no es Leonardo. Son todos juntos: la familia Aguilar será la encargada de ofrecer un magno espectáculo gratuito para festejar el Día de las Madres en el Estadio “Francisco Villa”.

El secretario de Turismo del Estado, Roberto Monroy García, confirmó que Ángela, Pepe y Leonardo vienen a presentar por primera vez un formato en el que cantarán sus éxitos individuales como familia, acompañados de banda y mariachi.

La cita es este 10 de mayo a las 19:00 horas, en el Estadio de Béisbol “Francisco Villa”, la entrada será gratuita con cupo limitado.

Monroy García invitó al público a estar pendiente de las redes sociales del Gobierno del Estado, Festival Michoacán de Origen y Secretaría de Turismo del Estado, para conocer la dinámica de ingreso.