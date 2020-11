Con un monumento, recuerdan a mujeres víctimas de violencia de género

Morelia, Michoacán, a 25 de noviembre de 2020.- Con la instalación de un monumento en los 14 municipios con Alerta de Género, autoridades del Gobierno del Estado, así como colectivos feministas y sociedad civil, recordaron a las mujeres víctimas de feminicidio y homicidio doloso.



En Morelia, durante el acto celebrado en la Plaza Melchor Ocampo, Nuria Gabriela Hernández Abarca, titular de la secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres (Seimujer), dijo que “este monumento es para que no se le olvide a nadie la deuda que tenemos con las mujeres y las niñas de Michoacán, para que no se nos olvide que hay mujeres que viven con violencia y miedo al salir a la calle”.



“Hoy estamos aquí para recordarlas, para que nunca se nos olvide Nilda, Jessica, Citlali, Alexa, Damaris, Karla; son algunas de las mujeres que en Michoacán han sido asesinadas. Un símbolo es la representación perceptible de una idea, de una verdad. Los símbolos nos permiten visibilizar y dar testimonio de todas las realidades, en este caso dolorosas, como son las formas de violencia contra las mujeres”.



Acompañada por familiares de deudos, colectivos feministas de víctimas de feminicidio, sociedad civil y funcionarias estatales, Hernández Abarca pidió a la sociedad civil no ser indiferentes y denunciar cuando sepan de un caso de violencia, cuando tengan un hijo o un familiar violento.



“Atender la violencia contra las mujeres es responsabilidad de todas y todos”, indicó.



Por su parte, Circe López Riofrío, fundadora de Humanas Sin Violencia, lanzó un llamado a los tres poderes y niveles de gobierno para que reconozcan los derechos de las mujeres no solo cuando son asesinadas, sino desde que nacen.



“Espero que ojalá nos alcance la vida para ver que las mujeres vivamos una vida libre de violencia, que todos caminemos juntas y juntos”, comentó.



Mientras Elvia Higuera Pérez, feminista defensora de los derechos humanos de las mujeres, dijo que desde su trinchera se sigue trabajando para la eliminación de la violencia contra las mujeres, pero resolverlo requiere de la sociedad y del gobierno.



“Este monumento, más que una figura, es la lucha de las mujeres que tienen nombre y tienen apellido, quiero decir que todas las que estamos aquí todos los días intentamos hacer todo para no volver a tener un caso como el de Jesica”, afirmó.



Los monumentos fueron instalados en los 14 municipios con declaratoria de Alerta de Violencia de Género, con lo que además se inician los trabajos para la instalación de la medida de reparación simbólica.