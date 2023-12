Con tranquilidad y confianza en el proceso, aguarda Raúl Morón resultados de encuesta

El aspirante al Senado de la República llama a respetar la convocatoria del proceso interno, tanto a aspirantes como a políticos

Morelia, Mich., a 14 de diciembre de 2023.-

Con tranquilidad y el convencimiento de haber hecho el trabajo necesario para conquistar la voluntad de las y los michoacanos, Raúl Morón Orozco, espera con mesura los resultados a la encuesta para definir a los precandidatos al Senado de la República por la entidad, los cuales anunció Morena se darán a conocer la siguiente semana.

Ante la creciente expectativa que está definición ha generado, Raúl Morón recordó que todos quiénes participan se comprometieron a hacer valer y respetar lo estipulado en la convocatoria, reconocer los resultados y actuar con apego a los principios y valores de la 4T, requisitos indispensables para que la solicitud de registro al proceso de las y los interesados tenga validez ante la Comisión Nacional de Elecciones del movimiento.

“La convocatoria es muy clara, en el marco de la inscripción, firmamos un documento que dice que vamos a ser respetuosos de todos puntos, las normas que establece, como no espectaculares, no lonas, no bardas, que es algo que por lo general estamos observando. También señala que, la Comisión Nacional de Encuestas en su momento dará a conocer quiénes tienen autorizado el registro, porque lo que hicimos fue una solicitud como aspirantes y tendrán que dar a conocer en su momento a quiénes se les autorizó el registro y, quiénes son los compañeros o compañeras que salen como electos, decisión de la Comisión Nacional de Elecciones que es inapelable”, agregó.

El aspirante al Senado, dijo tener claro que el gobernador de Michoacán tiene una simpatía por ciertos aspirantes a diferentes cargos y si bien reconoció que como todo ciudadano Alfredo Ramírez Bedolla goza de derechos políticos, también debe de tener en claro que él representa a todo un estado por lo cual las formas deben de cuidarse.