Con taller psicoeducativo, trabajan internas del Centro Penitenciario David Franco manejo de emociones

Morelia, Michoacán, 16 de marzo de 2022.- Fortalecer habilidades que contribuyan a la estabilidad emocional, autonomía económica, capacidad de adaptación, empatía y sobre todo solidaridad entre mujeres, fueron las principales practicas ejercidas por internas y custodias del Centro Penitenciario David Franco Rodríguez, durante casi nueve meses, a través del taller psicoeducativo 2021, que concluyó este día.

Durante la entrega de constancias a más de 35 mujeres privadas de la libertad y de personal de custodia, las internas destacaron como a través de charlas y diversas actividades, este taller las ayudó a darle otro enfoque a su vida convirtiendo lo que anteriormente consideraban una tragedia en una oportunidad de superación.

Conmovida por el cambio que este taller le generó cuando postrada en una silla de ruedas y privada de su libertad creía que todo había terminado para ella, Guillermina N. manifestó el agradecimiento a personal de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres, del Sistema Penitenciario y a sus compañeras por el apoyo otorgado durante el desarrollo del mismo.

“Me han enseñado, me han ayudado a levantarme, a seguir adelante a pesar de las condiciones en las que estoy, no hay palabras, yo agradezco deveras, es una enseñanza que no se imaginan, gracias porque me han enseñado a ser una mujer fuerte, una mujer con pensamientos, gracias a todas mis compañeras que todos los días me dan una palabra de aliento, la que me ayuda a vestirme, la que me ayuda a bañarme, gracias por ese corazón tan grande que tienen hacia mí, eso con nada se agradece, aquí hemos aprendido a ser humildes, a tener las ganas de seguir viviendo, a ser mejores personas”, destacó.