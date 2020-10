Con programa “Ve por ellos”, SEE busca que los jóvenes logren sus sueños

Morelia, Michoacán; a 12 de octubre de 2020.- “Quiero ser abogada, porque es muy bonito defender los derechos de las personas”, dijo Cecilia Villa Rico, estudiante del CECyTEM 33 de la comunidad de Iratzio, municipio de Capula, luego de recibir una computadora de manos de la profesora de la carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Durango, Mara Betsabé Solórzano Piedra.

Lo anterior, debido a que la profesora decidió sumarse al programa “Ve por ellos”, impulsado por la Secretaría de educación en el Estado (SEE), para brindar a los jóvenes en situación de vulnerabilidad de herramientas que les ayuden a realizar sus actividades escolares a la distancia, pues dijo “quiero que Cecilia no abandone sus sueños, que siga aprendiendo poco a poco hasta lograr su objetivo”.

Ante ello, la joven Cecilia agradeció la entrega de la computadora, pues aseguró que es una oportunidad que le están dando para seguir adelante con sus estudios, ya que en este tiempo de epidemia se sentía preocupada por la continuidad en su preparación profesional por la falta de internet y las herramientas tecnológicas que no están al alcance de sus posibilidades.

“El estudio nos brinda más oportunidades para tener una mejor calidad de vida, es muy importante estudiar porque la verdad te saca de lo que antes no tenías”, expuso Cecilia, para invitar a todos los alumnos a no dejar de estudiar.

Asimismo, dijo: “aunque la situación sea muy difícil me comprometo a no dejar mis estudios, a entregar mis tareas, sacar buenas calificaciones y a no dejar la escuela”.

Cabe resaltar que apoyar a las y los jóvenes para continúen con su trayectoria académica, escuchen sus sueños y concluyan su preparación profesional, es una de las premisas que tiene la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), para evitar el abandono escolar durante la educación a distancia que se realiza para cuidar de la salud de todos durante la pandemia por COVID-19