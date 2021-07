Con orden, aplica SEE el examen de admisión en lenguas indígenas para Normal de Cherán

Morelia, Michoacán; a 15 de julio del 2021.- De manera ordenada y atendiendo protocolos sanitarios para evitar contagios por COVID-19, este jueves dio inicio la aplicación del examen de admisión en lenguas indígenas para los aspirantes a ingresar a la Escuela Normal de Cherán en el ciclo escolar 2021-2022.

Desde las 8 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, se realizará el examen para 282 aspirantes, para los cuales habrá 100 lugares. Se evaluará el conocimiento de las lenguas purépecha, náhuatl, otomí y mazahua, así como los rasgos y particularidades de cada cultura.

Este año, por la circunstancia de la pandemia por COVID-19, se implementan estrictos protocolos sanitarios a los aspirantes, como la aplicación de gel antibacterial antes de ingresar, el registro de la temperatura corporal, así como la sana distancia, con el objetivo de evitar más contagios.

Por ello, la Secretaría de Educación externó su agradecimiento al Instituto Tecnológico Superior de Uruapan, por haber facilitado sus instalaciones para la aplicación de este examen de admisión.

La SEE informó que está garantizada la correcta aplicación de esta evaluación, ya que, para que no haya ningún inconveniente, es vigilado por la Dirección de Evaluación, así como por un comité de transparencia, enviado por la SEE.

En cuanto a los resultados, estos se darán a conocer el día de mañana viernes 16 de julio, a través de la página oficial de la dependencia educativa, así como también se colocarán listas de los aspirantes a las afueras del Instituto Tecnológico de Uruapan y en algunas otras escuelas.

Con la aplicación de estos exámenes, la SEE reitera el compromiso con la sociedad michoacana de abrir los espacios correctos para que, a su vez, desde los mismos, se brinde educación de calidad, y así coadyuvar para que se construya el Michoacán que todos queremos.