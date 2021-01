Con nuevas medidas, se busca frenar el COVID-19 en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 6 de enero de 2021.- Debido al comportamiento epidemiológico del COVID-19 en Michoacán, a partir de esta semana inició una nueva movilidad, la cual tiene como objetivo romper la cadena de contagio.



El pasado lunes, el Gobernador Silvano Aureoles Conejo advirtió que, si la movilidad no disminuye y los contagios no se frenan, Michoacán podría pasar a rojo en el semáforo de riesgo epidémico de la Federación.



“Debe quedar claro que esto no ha terminado y que estamos a un paso de que se nos acaben las camas. Si no apretamos las medidas en una semana ya no vamos a tener espacios para atender a los enfermos”, enfatizó en la charla semana con los medios de comunicación.



Por ello, se establecieron los siguientes puntos:



1. Todos los comités municipales de seguridad en salud tendrán que sesionar para establecer el cierre parcial de actividades en municipios de alto riesgo.



2.- El cierre parcial implica que durante las siguientes semanas se cerrarán, a las 19:00 –de jueves a sábado- actividades no esenciales, mientras que el domingo será cierre total, y se pedirá a la gente que se quede en casa.



3.-En el caso de los tianguis o mercados, se vigilará para que expendan el domingo sólo los productos de primera necesidad o esenciales, con un protocolo sanitario bien definido para el flujo de personas.



4.-De lunes a miércoles se podrá mantener la actividad de negocios en general, aunque con los protocolos sanitarios ya establecidos para cada actividad o sector.



5.- Habrá mayor vigilancia por los guardianes de la salud, cuidando que se cumplan:



• Filtro sanitario, con gel antibacterial y medición de temperatura.

• Ruta de entrada y salida.

• Señalética de sana distancia.

• Aforo permitido.



6. Plan de vigilancia, que implica una evaluación quincenal del riesgo, municipio por municipio, al interior de los comités municipales.



7. Hacer cumplir de manera contundente las medidas señaladas por la autoridad en salud.



8. Reforzar las medidas de vigilancia del transporte público.



9. Sigue prohibida la celebración de eventos masivos.