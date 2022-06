Con Morena, México continúa en peligro de caer en autoritarismo de estado: Hernández Peña

Morelia, Michoacán; a 1° de junio de 2022.- “Con Morena, México continúa en peligro de caer en autoritarismo de estado”, expresó el diputado local del Partido Revolucionario Institucional, Jesús Hernández Peña luego de que el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, evidenciara, la manera tan baja de operar que tiene el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con la firme intención de no perder el poder que ha obtenido a costa del desarrollo de las y los mexicanos.

Al respecto, el diputado local del PRI en Michoacán aseguró que el audio difundido por Alito Moreno en el que expone ante todo el país, la intención de AMLO, de manipular la decisión de la oposición a través de amenazas para lograr que se aprobara una reforma que no le hacía bien a México, fue en legítima defensa.

Agregó que al presidente no le basta con desacreditar, difamar y, hasta insultar y agredir sin freno alguno, a todas aquellas personas que no piensan igual que él y que luchan porque México no se siga desmoronando, sino que ahora busca imponer 40 años de prisión para las y los diputados que votaron contra la reforma eléctrica y quitarse del camino a quienes tratan de impedir que México caiga en el autoritarismo que atenta contra la libertad de los mexicanos y afecta al desarrollo de la nación.



“Queda claro que Morena quiere además de imponer el autoritarismo, desbarrancar a toda costa a la Alianza entre PRI, PAN y PRD con el fin de ganar las elecciones próximas; a Andrés Manuel no le interesa el país, ni los mexicanos, le interesa tener el poder sobre todos y actuar para beneficio propio”, consideró Hernández Peña.

Por lo anterior dijo que, desde Michoacán, Alito Moreno puede estar seguro que la unión, la fuerza y la determinación de los priistas y la alianza estará más consolidada que nunca y por más intentos que haga Morena no podrá dividirla. “Hoy refrendo mi apoyo y respaldo al líder nacional del PRI, para tomar acciones en contra de lo que no se está haciendo bien por parte del gobierno federal; estoy con Alito para salvar a México de la desgracia”.