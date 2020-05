Con los retos “A ver si sabes”, invita SEE a estudiantes y docentes a participar en un Gran Sorteo

Morelia, Michoacán, a 8 de mayo de 2020.- Con la finalidad de que las y los estudiantes adquieran y refuercen los conocimientos educativos generales durante el aislamiento necesario, la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), implementó para niñas, niños y jóvenes, los retos diarios “A ver si sabes”.



Lo anterior tomando en cuenta las medidas preventivas necesarias derivado del periodo de contingencia sanitaria y con la intención de continuar incentivando la educación en casa de la mano de las y los maestros de Michoacán.



Al participar el alumno o alumna en dichos retos, el docente también participa para ganar un premio en el “Gran Sorteo”, en incentivo a su esfuerzo y dedicación durante este confinamiento, acción que la SEE llevará a cabo al regresar a las actividades escolares de manera presencial.



Para participar, las y los estudiantes deberán responder la pregunta del día en el formulario que se dará a conocer a través de las redes sociales de la dependencia https://www.facebook.com/EducacionMich/ o en el siguiente link https://aulas.see.gob.mx/reto-diario-see/. Cada día es una pregunta nueva y una nueva oportunidad de ganar.



Para quienes no cuentan con internet y/o redes sociales pueden llamar de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 13:00 horas y registrar sus datos para participar en estos números telefónicos: 4431864950, 4431285374, 4431185664, 4433187073 y 4431113325.



Las niñas, niños y jóvenes inscritos en escuelas públicas de localidades alejadas y zonas rurales, por la dificultad de acceso a internet y otros medios de comunicación, como albergues, internados, casas escuela, telebachilleratos comunitarios y campamentos de jornaleros agrícolas migrantes, contarán con su registro automático para participar en el “Gran Sorteo”



Los datos que deben proporcionar en el formulario o por vía telefónica son: nombre completo del alumno, edad, correo electrónico, nombre de la escuela, número telefónico, domicilio particular (calle, número, colonia, código postal y municipio), nivel educativo que estudia, y nombre del maestro o maestra que revisa sus tareas.



Quienes hayan cumplido con todos los requisitos y sean ganadores en el sorteo recibirán una computadora laptop para el estudiante participante y de igual manera una para su maestro. Los estudiantes sólo podrán registrarse una vez por día en el reto diario, si el mismo nombre aparece más de una vez, se eliminará la segunda. Si se presenta información falsa, queda descalificado.



Es importante puntualizar que el premio no es por la calificación de su tarea, si no por haber participado en los retos diarios y haber realizado tus actividades académicas en casa.



Finalmente, las entregas de los premios se realizarán siguiendo las medidas de la jornada nacional de sana distancia, dependiendo de las indicaciones de movilidad que emitan las autoridades de salud, informando a los ganadores. La fecha para el sorteo y para la entrega de sus premios depende del levantamiento de la contingencia y del regreso presencial a clases.