Con licitaciones públicas, el Poder Judicial de Michoacán asegura las mejores condiciones de precio y calidad en adquisiciones

Morelia, Michoacán, 7 de agosto de 2020. Para toda adquisición de bienes, temas relativos a arrendamientos, obra pública y contratación de servicios, en el Poder Judicial de Michoacán se llevan a cabo licitaciones públicas con procedimientos reglamentados, en los cuales el Comité creado para realizar dichas funciones se asegura de conseguir las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y garantía, entre otras.

Recientemente, se lanzó la convocatoria de tres licitaciones públicas que consisten en la adquisición de equipo de tecnología, artículos de papelería y escritorio, así como consumibles de cómputo. Entre los requisitos para que los proveedores participen se encuentra el acreditar tanto la constitución legal de la empresa como la personalidad del representante legal y garantizar el cumplimiento de las condiciones especiales establecidas por la institución.

Hasta el momento, se han realizado dos actos para dos licitaciones –exceptuando la de artículos de papelería y escritorio, en la que ningún proveedor participó en términos de la propia convocatoria- el de junta de aclaraciones, donde las y los interesados solicitaron información de aspectos contenidos en la convocatoria; y el de presentación de propuestas técnicas y económicas, mismas que los licitantes entregaron en sobre cerrado para que fueran abiertos y leídos frente a la totalidad de participantes, con lo cual se da certeza de la transparencia del proceso de selección.

A continuación, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obra Pública y Servicios analizará las muestras físicas de los bienes y elaborará los dictámenes técnicos; el 11 de agosto se emitirán los fallos de adjudicación donde se autorizarán las contrataciones de los licitantes cuyas ofertas resulten solventes pues cumplen con los requisitos legales, técnicos y económicos necesarios, y, por lo tanto, garantizan el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Finalmente, la firma y formalización de los contratos de las dos licitaciones públicas se realizará el 14 de agosto con quienes hayan presentado las mejores propuestas de productos.

Es importante resaltar que se puede declarar desierta una licitación cuando no existan participantes y cuando la totalidad de las proposiciones no reúnan los requisitos solicitados o los precios no resulten aceptables o convenientes, en cuyo caso, se emite una segunda convocatoria.