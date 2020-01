Morelia, Michoacán, a 1 de enero de 2020.- Con el regreso a Michoacán de 53 madres y padres de familia originarios de Apatzingán, durante las últimas horas del martes, cerró el programa sello del Gobierno de Silvano aureoles Conejo, Palomas Mensajeras, su ciclo de reencuentros del 2019.

Luego de convivir durare tres semanas con sus seres queridos y celebrar por primera vez la navidad juntos, después de décadas de ausencia, las 53 personas adultas mayores arribaron al aeropuerto de Morelia, donde abordaron el autobús que los llevó hasta la plaza principal de Apatzingán, lugar en el que ya los esperaban los familiares con los que viven en México, para recibir el 2020.

En este grupo viajó la señora María de la Luz Alzate, quien cristalizó el sueño de reencontrarse con su hijo después de 40 años sin verlo, porque a los dos años de edad lo tuvo que dejar en Estados Unidos, a donde había llegado con él en brazos, en busca del sueño americano, para regresar a Michoacán donde su mamá se encontraba grave.

“Fue un encuentro inolvidable, después de no verlo crecer pasarme con él una navidad y conocer a su esposa y sus dos hijas, fue algo indescriptible, yo nunca perdí la esperanza de reencontrarme con él y ahora gracias a este programa lo voy a seguir viendo, lloramos, nos reímos y todo, gracias a dios la nuera me salió buena, mientras estuve ahí me trató muy bien y qué bueno porque voy a seguir yendo seguido primero dios, vamos a recuperar todo el tiempo perdido”, destacó mientras expresaba su felicidad y agradecimiento al gobierno del aestado por el apoyo otorgado.

Con el regreso de estas 53 Palomas Mensajeras de Apatzingán, fueron 298 personas adultas mayores las que recibieron el 2020 con sus hijas, hijos, nietas, nietos, bisnietas y bisnietos en Estados Unidos; 24 de Tuxpan, 20 de Acuitzio, 70 de Múgica, 67 de Sixto Verduzco, 61 de Irimbo, 28 de Carácuaro y 28 de Huaniqueo.