Con gran éxito concluyó el Foro Estatal rumbo a la construcción de la nueva Ley de Educación para el Estado de Michoacán en Huetamo, en donde el diputado Octavio Ocampo Córdova convocó a un frente por el fortalecimiento a este sector, para generar desde la norma y desde todas las trincheras mecanismos que garanticen la calidad y acceso a todas y todos, priorizando el interés superior de las y los niños y jóvenes.



Ante un auditorio lleno de maestras, maestros, padres de familia y sociedad en general, llamó a la unidad y luchar juntos para lograr una sociedad en la que impere la igualdad de oportunidades y el bienestar social.



Durante el foro en el que estuvo el presidente municipal de Huetamo, Juan Luis García, el diputado Antonio de Jesús Madriz, del Jefe Regional del Gobierno Estatal, Pablo Varona, el alcalde de San Lucas, Efraín Serrato Díaz, de la directora del Instituto Tecnológico Superior de Huetamo, Jaqueline Gómez Picazo y del Especialista en Materia Educativa, Alan Espinoza Posadas, celebró la gran participación de los diversos sectores de la sociedad y de manera particular a maestras y maestros, quienes hicieron planteamientos para la construcción de esta nueva ley.



Octavio Ocampo hizo mención que el Congreso del Estado está comprometido con este sector y por ello, se está contribuyendo a mejorar la calidad educativa de Michoacán desde la Ley, y construyendo una propuesta con el aporte de los diversos sectores sociales.



Celebró este ejercicio de parlamento abierto que se está realizando desde el Congreso y particularmente desde la Comisión de Educación, con la finalidad de llevar a cabo una serie de foros que tienen por objetivo hacer parte a todos los sectores de la sociedad en la construcción de la nueva Ley de educación en el Estado.



“Debería ser costumbre que antes de cambiar o presentar una nueva disposición de Ley, se consultara a la gente, sobre todo a la involucrada y no se diga en este sector tan importante como lo es la educación”.



Octavio Ocampo resaltó que “Michoacán contará con una Ley Educativa de vanguardia, para lo cual se necesita del compromiso y participación de todos, estamos abiertos a recibir sus propuestas las cuales serán atendidas. Debemos recordar que el Palacio legislativo, es la casa del pueblo, y en esta ocasión más que nunca, estamos trabajando en la construcción de una Ley que considero es de las más importante para nuestro Estado”.



El diputado local por el Distrito de Huetamo destacó la importancia de la educación en nuestra sociedad, comenzando con la formación de valores como lo es el respeto, la tolerancia, la solidaridad, la responsabilidad y el conocimiento.



Se pronunció porque la educación en nuestro Estado sea de calidad. “En las escuelas no se puede pasar por alto el tema de enseñarles a los niños desde pequeños a tomar las mejores decisiones en sus vidas, tanto familiares como escolares, recordémosles que lo pueden todo, elevemos su autoestima, digámosle que no necesitan crecer para llegar a ser alguien en la vida, y como representantes populares y sociedad en su conjunto, apostemos por contribuir con nuestra sociedad siendo mejores cada día y que tenemos que luchar por hacer de este lugar un mundo mejor”.



Finalmente, dijo “es momento de pensar en el bien superior de las niñas y los niños, y lo que significan para nuestra sociedad, luchemos juntos por esa sociedad en la que impere la igual de oportunidades y el bienestar social”.