Con foro virtual, trazará SEE plan de acción para el regreso a clases presenciales

Morelia, Michoacán; a 12 de mayo de 2021.- Con la finalidad de trazar un plan de acción para el próximo regreso a clases presenciales, la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), a través de la Dirección de Formación Continua, iniciará este miércoles 12 de mayo el Foro Virtual “La educación que tenemos y la que soñamos”.

Este foro, que se llevará a cabo durante todo el mes de mayo está dirigido a docentes de los niveles de preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria, indígena, especial, extraescolar, así como a alumnos y madres y padres de familia.

Lo anterior, debido a que durante este periodo de pandemia se ha requerido una atención específica a las necesidades de cada nivel y modalidad educativa, por lo que es necesario para las autoridades educativas dicha actividad virtual, mediante la cual se integrarán las experiencias, estrategias y opiniones de viva voz de maestros, padres de familia y alumnos, para integrar con ello una ruta de educación y regularización efectiva para el próximo regreso a clases presenciales.

Con la intención de integrar elementos a considerar de acuerdo a cada una de las áreas de oportunidad que se han detectado en este periodo de pandemia y para fortalecer las acciones educativas, de infraestructura o sociales en cada una de las comunidades educativas, la actividad se realizará bajo este orden:

• Introducción y encuadre del foro según nivel, modalidad o figura.

• Planteamiento de una pregunta.

• Ronda de participación (3-5 min por persona).

• Planteamiento de una segunda pregunta.

• Ronda de participación (3-5 min por persona).

• Planteamiento de una tercera pregunta.

• Ronda de participación (3-5 min por persona).

• Cierre con alguna síntesis de lo expuesto, así como lectura de preguntas y comentarios.

Las actividades se llevarán a cabo en tiempo real desde la página https://www.youtube.com/channel/UCXOqgy1Qaejuiar3Oju6X4g.

Durante la transmisión se podrán realizar comentarios, preguntas o propuestas a través del chat o mediante un formulario; el horario de inicio es a las 7:00 p.m. y tendrá una duración de una hora.

Para quienes no puedan verlo a esa hora, la SEE informa que quedará guardada cada sesión para que las y los interesados puedan acceder en cualquier momento.

Asimismo, para las y los interesados en participar, la SEE comparte el calendario de actividades para cada nivel quedando todas las sesiones a las 7:00 p.m. y de la siguiente manera:

12 de mayo, preescolar

13 de mayo, primaria

14 de mayo, alumnos

17 de mayo, secundarias generales

18 de mayo, secundarias técnicas

19 de mayo, telesecundarias

20 de mayo, educación indígena

21 de mayo, padres de familia

24 de mayo, educación especial

25 de mayo, educación extraescolar

26 de mayo, educación física