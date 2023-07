Con examen Ceneval, desterradas las protestas de futuros normalistas: IESMySEM

Morelia, Michoacán, 5 de julio de 2023.- Al transparentarse el proceso de ingreso a las Escuelas Normales Oficiales de Michoacán, a través del examen Ceneval, no habrá cabida para que los jóvenes seleccionados realicen acciones fuera de las aulas y de las actividades propias de la dinámica académica-estudiantil.

La directora general del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado (IESMySEM), Mariana Sosa Olmeda, expuso que el ingreso justo y honesto para los aspirantes es un logro de los michoacanos, donde los conocimientos y la vocación docente fue la única manera de ganarse un lugar en las Escuelas Normales.

“Es un logro que no se lo deben a nadie, por ello ya no hay cabida tampoco a futuras presiones, coerciones o acciones por obligación, como salir a marchar, realizar tomas y actividades de ese tipo, porque nadie los puede obligar, nadie hizo nada para que entraran, más que ellos mismos”, expresó.

Sosa Olmeda mencionó que, con dicho instrumento de evaluación, se blindó el proceso al poner sobre la mesa un banco con miles de reactivos, resultados instantáneos y seguros, demostrando por segundo año consecutivo su factibilidad y por ende erradicar la corrupción del pasado con la venta millonaria de exámenes y respuestas.

Reiteró que de no ser por la vía del examen Ceneval, no hay forma de ingresar a los centros formadores de docentes, por lo que llamó a no dejarse defraudar, ni perder tiempo, dinero, e incluso, ser cómplice de un delito ante quienes, mediante engaños, dicen tener manera de obtener el examen o modificar sus resultados.