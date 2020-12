Con entrega de equipos electrónicos busca SEE la permanencia de jóvenes en la escuela

Chinicuila, Michoacán, a 1 de diciembre de 2020.- Con la intención de que las y los jóvenes no abandonen sus estudios durante la etapa de trabajo escolar en casa, la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), continúa llevando a las y los estudiantes que más lo necesitan, herramientas necesarias que les ayuden en su aprendizaje y los motiven a continuar con su trayectoria académica.



Es por ello que este martes el director General de Unidades Regionales de la SEE, Heriberto Lugo Contreras, realizó una gira por la región de Chinicula para entregar a 10 estudiantes laptops y tabletas, para que puedan continuar realizando sus actividades académicas desde casa.



“Venimos a visitarlos y entregarles estas herramientas porque el gobernador del Estado, Silvano Aureoles Conejo y el secretario de Educación, Héctor Ayala Morales, están interesados en que no abandonen la escuela, y nosotros los queremos ver sanos y motivados a seguir estudiando para alcanzar sus metas”, precisó.



Dicha entrega se realizó a estudiantes de educación media superior y superior que viven en las localidades de Villa Victoria, Hihuitlan y Paso de Arrieros, quienes agradecieron el apoyo enviado por las autoridades y expresaron que les servirán de mucho para realizar sus trabajos desde casa.



“Le quiero dar las gracias al secretario de Educación y al gobernador por darme esta Tablet para que pueda seguir estudiando, esto es muy importante porque puedo continuar mis estudios para ser alguien en la vida”.



“Agradezco el envío de esta computadora porque me va a servir para continuar mis estudios y no dejar la escuela”.



“Gracias por este apoyo que sí me hace falta para hacer mis tareas, seguir estudiando, terminar el bachillerato y seguir con mi carrera”.



“Estoy muy agradecida por este regalo, tenga la seguridad de que le voy a seguir echando ganas”.



Los anteriores fueron algunos de los agradecimientos y compromisos enviados por los estudiantes a Ayala Morales, quien se mantiene cercano e interesado en que la educación de niñas, niños y jóvenes de Michoacán, no se detenga.