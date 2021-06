Con Carlos Herrera, Michoacán va por el camino de la paz, el desarrollo y la unidad: Lucila Martínez

Morelia, Mich.- Con nuestro próximo gobernador Carlos Herrera Tello, Michoacán va por el camino de la paz, el desarrollo y la unidad, porque los michoacanos así lo han decidido ya, subrayó Lucila Martínez Manríquez, candidata por el PRD a diputada local por el Distrito 16 de Morelia Sureste.

En un ambiente de festividad, la candidata acudió al cierre de campaña de Carlos Herrera, candidato del Equipo por Michoacán a la Gubernatura del Estado, en donde se sumó de manera entusiasta a los miles de michoacanos congregados en el Centro Histórico de Morelia, quienes refrendaron de manera contundente el triunfo que habrá de expresarse el próximo domingo en las urnas.

Lucila Martínez destacó que la victoria de Carlos Herrera el seis de junio, generará condiciones de paz y certidumbre en Michoacán y en particular en Morelia, en donde la gente quiere vivir tranquila, quiere que sus autoridades cumplan con lo que les toca, quiere que haya desarrollo, inversión y empleo.

Recordó que el próximo gobernador es un aliado de Morelia, por lo que él desde el Gobierno, y ella como diputada del Distrito 16 en el Congreso local, cristalizarán las acciones, proyectos y programas que los morelianos vienen demandando para la atención de los problemas que día a día enfrentan.

“En Morelia estamos claros que no hay otro camino que la unidad para salir adelante, por eso no hay duda de que este proyecto colectivo ¡ya ganó!, porque hoy como nunca tenemos claro que es la suma y no la resta, la única posibilidad de un mejor futuro para todos”.

Apuntó que el proyecto de la unidad de Carlos Herrera, y el que ella encabeza en el Distrito 16, es el proyecto de la suma de voluntades que ha encontrado un eco decidido en cada colonia, cada tenencia, cada localidad, en cada municipio y en cada corazón que ama y late por nuestro querido Michoacán.

“¡Hoy damos un paso al frente para que se escuche nuestra voz!, esta voz común que exige resultados y quiere participar en la toma de decisiones, exponiendo, proponiendo, supervisando la acción gubernamental, esta voz que ¡nadie puede ya callar! y que el próximo domingo se manifestará en las urnas votando cuatro veces por el PRD”, destacó la candidata.