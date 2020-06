Con capacitación de Vende Más, empresario uruapense enfrenta con éxito la pandemia

Morelia, Michoacán, a 5 de junio de 2020.- Desde hace cuatro años, Carlos Alberto Ortega está al frente de una cocina económica llamada “El sazón del cielo”, ubicada en la calle Nicolás Romero, de Uruapan.

Logró entrar al programa Vende Más casi por suerte, ya que otro de los solicitantes no entregó a tiempo la documentación solicitada; para él, esa situación fue muy positiva, porque además de la capacitación, la consultoría y el remozamiento de su negocio, recibió equipamiento que le entregó la Secretaría de Desarrollo Económico de Michoacán (Sedeco) en coordinación con el Ayuntamiento de Uruapan y el gobierno federal.

El Programa Vende Más tiene como objetivo promover el desarrollo económico del estado, a través de apoyos integrales que constan de: capacitación, consultoría, remozamiento y equipamiento productivo, para impulsar la consolidación y sustentabilidad de las microempresas.

Contento por haber recibido la estufa, el cilindro de gas, una mesa de acero inoxidable y un juego de tablas con cuchillos, Carlos Alberto aseguró que este equipamiento le permitirá ampliar su producción y atender al personal de una empacadora, con la que recientemente llegó a un acuerdo.

El empresario destacó el beneficio que le representó haber recibido la capacitación y consultoría, “de hecho, gracias a la capacitación que nos dieron los asesores, la pandemia no me hizo mucho porque fue antes de ésta; empecé a atender los consejos que ellos me dieron, empezamos a volantear y a hacer tarjetas de presentación; alcancé a agarrar unas empresas antes de la pandemia”.

En 2020, el Gobierno del Estado invierte 5 millones 100 mil pesos para el programa Vende Más, en beneficio de 300 propietarios de microempresas, de 14 municipios de la entidad.

En el caso de Uruapan, las 20 microempresas beneficiadas son: estéticas, boutiques, restaurantes, farmacia, taller mecánico, panadería, papelería, costura, lavandería, gastronomía, venta automotriz, así como de audio y alarmas.