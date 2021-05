Compromete Abelardo Pérez vincular a la ciudadanía con los recursos económicos

Morelia, Michoacán.- Cada año, al aprobar el presupuesto de egresos e ingresos de los municipios, los legisladores locales olvidan la importancia de revisar el documento y garantizar que lo que propone el gobierno moreliano en inversión de obra pública, programas y acciones, vaya acorde con las necesidades de las y los ciudadanos, lo que da como resultado acciones de ocurrencia que en nada benefician a la población, así lo comentó el candidato a diputado local por el distrito 17 Morelia Sureste, representante del partido Fuerza X México, Abelardo Pérez Estrada.

Al recorrer las tenencias de Morelia, el aspirante al congreso local, señaló que el sur de Morelia, que es una de las zona rurales más importantes de la ciudad, el abandono, la inconformidad y el cansancio de la población se nota cuando no quieren escuchar a quienes cada tres o seis años, regresan a pedir el voto sin que esa atención se vea reflejada en desarrollo para las comunidades de la región.

“El aprobar un presupuesto a ciegas genera un gobierno de ocurrencias porque quienes deben representar al pueblo no revisan o no les interesa conocer si realmente lo que avalan es lo que necesitan las y los morelianos, ahí está la avenida Lázaro Cárdenas, no se necesitaba y aún así había presupuesto para hacer esa obra, dejando desprotegidos caminos rurales que podrían detonar el potencial económico, volviéndose un sustento para miles de familias”, enfatizó.

Agregó que conocer el distrito para ir despertando conciencias y con ello hacer el cambio el próximo 6 de Junio, es un compromiso permanente que como verdadero representante de las y los morelianos, Pérez Estrada adoptará para así garantizar que no exista una brecha socioeconómica visible en una de las zonas más castigadas de la ciudad.

“Es lamentable como gobiernos y congresos van y vienen y la gente de esta parte del municipio sigue siendo relegada, sin servicios básicos como un camino pavimentado que acorte la distancia entre los centros urbanos cercanos, es lamentable como, incluso para el regreso a clase con la nueva normalidad, no cuenten con agua y sanitarios dignos en las escuelas, eso es lo que me mueve a querer ser diputado, a ser factor de cambio y que Morelia, este mejor”, sentenció Abelardo Pérez.