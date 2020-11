Comparte SEE experiencias sobre educación indígena

Morelia, Michoacán, a 3 de noviembre de 2020.- En aras de visibilizar y compartir experiencias docentes de intervención pedagógica de educación indígena, la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) llevó a cabo una conferencia virtual gratuita para maestros y maestros de educación básica.



El webinar titulado “Experiencias en contingencia. Nivel: Educación indígena”, que fue trasmitido en vivo por YouTube a través del link https://www.youtube.com/watch?v=GygWZnsagdI para docentes y público en general, forma parte de las acciones realizadas por la SEE para ayudar a fortalecer los servicios educativos en el nivel de educación inicial y preescolar indígena durante el trabajo escolar a distancia.



El objetivo de dicha actividad fue que las y los docentes compartieran experiencias de trabajo con los estudiantes, y las diferentes opciones que han implementado para organizarse con las actividades y el trabajo desde casa con las niñas y niños, a fin de lograr un exitoso proceso de enseñanza – aprendizaje aun cuando no se puede realizar de manera presencial



Durante la presentación de los participantes la directora Estatal de Formación Continua, Actualización y Desarrollo Profesional de Maestros de la SEE, Natalia Bustos Carrillo, quien fungió como moderadora de la conferencia informó que el objetivo fue visibilizar las intervenciones educativas exitosas en el área de educación indígena en Michoacán.



“En esta actividad tenemos presentes a todas las autoridades de educación indígena invitadas para que podamos visibilizar todas las acciones que realizan, mi reconocimiento mi apoyo y mi ratificación por estos ejercicios”, subrayó.



En su oportunidad Elia Camacho Bautista, jefa del departamento de Educación Preescolar Indígena, señaló que este espacio servirá para dar a conocer el acontecer diario en el campo de la docencia en los diferentes niveles de la educación indígena.



“Reconocemos el compromiso de las y los docentes durante la pandemia para implementar los mecanismos y las estrategias para que los niños sigan desarrollando desde casa, sus habilidades, tanto cognitivas como físicas”, finalizó.



Para quienes deseen ver la actividad, la SEE informa que ha quedado guardada en el enlace https://www.youtube.com/watch?v=GygWZnsagdI, por lo que pueden acceder a la información en el momento en el que lo requieran.