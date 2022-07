Cómo conectar con los electores. El análisis de Christián Gutiérrez en “Esfera Pública”

Esfera Pública.

Cómo conectar con los electores.

Ayer domingo, leí un mensaje en la red social twitter de un influenciador que tiene un poco más de 130 mil seguidores y con frecuencia es crítico en contra del Presidente López Obrador y de su gobierno.

Lo que leí de esta “voz” ácida autollamada @DonVocero -que trata de mermar al gobierno obradorista para que regresen los de antes-, me deja ver que una parte de los opositores en esta red social, no tienen ni la más remota idea por qué suceden ciertas cosas en la política de México.

Su twitt dice: ¿Qué hace que un xhairo deje de creer en López?

El problema que tiene este influencer, como muchos otros opositores a López Obrador es que no quieren entender que, el reto para ellos no tendría que ser López Obrador.

Futbol Club Barcelona quiere derrotar al Real Madrid, como es normal; ¿se la pasa pensando, hablando, criticando y girando en torno al Real Madrid? Evidentemente no.

Los opositores no entienden, que no entienden cómo se hace una estrategia de marca y qué debe hacer una marca para colocar de manera adecuada su idea, mensaje, producto o servicio en el mercado.

Cuando dejen de pensar en López Obrador y se concentren en ellos, se darán cuenta que no tienen absolutamente nada que ofrecer a los mexicanos apartidistas y a los indecisos. De los militantes y simpatizantes no hablo, porque ellos sí creen que les ofrecen “algo”.

Y cuando se den cuenta de que no tienen nada que ofrecer, quizá logren entender que deben construir algo para vender.

Les dejo un #tip: si van a funcionar como alianza, deben construir una marca así, que vaya de manera independiente de cada partido y que sea marca-persona céntrica.

De aquí podría partir toda su estrategia efectiva.



*El autor es consultor, tiene estudios de doctorado en Política, de maestría en Comunicación, de maestría en Neuromarketing, de maestría en Ciencia Política y de licenciatura en Derecho.