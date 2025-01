Comité de Evaluación del Legisaltivo inicia periodo de análisis de los aspirantes registrados para elección de personas juzgadoras en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 24 de enero del 2025.- Con un total de 450 aspirantes a ocupar algún cargo en el Poder Judicial de Michoacán, el pasado 22 de enero cerraron los registros en el Comité de Evaluación del Poder Legislativo.

Así lo dieron a conocer los integrantes del Comitpe de Evaluación del Poder Legislativo que integran la diputada Anabet Franco Carrizales y los diputados David Martínez Gowman y Vicente Gómez Núñez.

En ese tenor, se informó que de éstas 450 personas que se inscribieron para participar en el proceso para ser juzgadoras en la entidad, 135 lo hicieron de manera presencial, mientras que 315 lo hicieron mediante las plataformas digitales.

Además se detalló que 78 personas más, también iniciaron su trámite de registro, sin embargo no concluyeron su inscripción por lo que no serán tomados en cuenta y no podrán participar en el siguiente proceso.

Por su parte, los integrantes del Comité de Evaluación del Poder Legislativo, detallaron que del 23 de enero al 29 de enero, ellos, como organismo evaluador, analizarán y estudiarán las solicitudes presentadas por los aspirantes a los distintos cargos del Poder Judicial, para estar en condiciones de seleccionar los perfiles que cumplan con los requisitos constitucionales y legales de elegibilidad para su posterior publicación.

La y los integrantes de este Comité, externaron que, con el objetivo de dar mayor certeza a los aspirantes de este proceso de selección, el Comité Evaluador del Congreso del Estado expidió lineamientos claros de evaluación y coincidieron en la importancia de continúar con los trabajos que ya se realizan, a fin de llevar a buen puerto la elección de personas juzgadoras.

De esta forma, será el próximo 12 de febrero la fecha máxima en la que se publicará la lista de las y los aspirantes que participarán en la elección que se llevará a cabo el próximo 1 de junio, en donde las y los michoacanos tendrán la oportunidad de elegir de manera democrática a las personas que integrarán el Poder Judicial en Michoacán.