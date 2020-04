Comité de Crisis por COVID-19 prepara plan de confinamiento obligatorio

Morelia, Michoacán, a 7 de abril de 2020.- Ante la prioridad de salvaguardar la salud de las y los michoacanos, el Comité de Crisis ante el COVID-19 prepara un plan de confinamiento para aquellas personas que no cumplan con las medidas de aislamiento recomendadas por las autoridades sanitarias, a fin de reducir la velocidad de propagación del COVID-19.



En esa fase, las personas que no acrediten realizar actividades esenciales fuera de su casa, serán trasladadas a los espacios que se habilitarán para el confinamiento, bajo protocolos coordinados con la autoridad sanitaria.



“La principal preocupación en esta emergencia es cuidar la salud y la vida de las personas; hay gente que todavía no toma con seriedad las medidas de prevención y es imperante que la población tome conciencia de que permanecer en casa es la mejor solución”, destacó el Gobernador Silvano Aureoles Conejo.



En reunión con el Comité de Crisis ante el COVID-19, las y los integrantes coincidieron en la importancia de incrementar gradualmente las acciones que fomenten el aislamiento domiciliario, como un tema de salud pública en esta contingencia.



Por ello, el gobernador instruyó también reforzar el llamado a los migrantes para no viajar a Michoacán durante la emergencia sanitaria, debido a que los últimos casos registrados de COVID-19 han sido de personas provenientes de Estados Unidos, lo que ha generado brotes familiares en la entidad.



Además, el gobernador y las y los titulares de las Secretarías de Gobierno, Finanzas y Administración, Salud, Seguridad Pública, Desarrollo Económico y Comunicación Social, revisaron el plan alimentario COVID-19, mediante el cual se garantizarán los alimentos para los pacientes y sus familiares durante el periodo de aislamiento.



En la sesión de trabajo, la secretaria de Salud, Diana Carpio Ríos, informó los avances sobre el equipamiento y llegada de insumos para fortalecer la red de reconversión hospitalaria para la atención de casos de coronavirus en el territorio estatal.



“Establecimos protocolos en el primero y segundo nivel de atención. También hemos realizado una capacitación constante a todo el personal de salud y ya saben qué, cómo y a dónde canalizar a los pacientes detectados”, refirió.



Aureoles Conejo señaló que mantendrá y reforzará la coordinación con las autoridades federales y municipales, a fin de hacer más efectiva la capacidad de reacción ante esta pandemia.