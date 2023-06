Comienza el juicio de Kevin Spacey: Su futuro en juego y el jurado presta juramento

En un tribunal de Londres, el miércoles pasado, el jurado que decidirá el destino del actor Kevin Spacey prestó juramento. Spacey, ganador de dos Premios de la Academia, enfrenta cargos por agredir sexualmente a cuatro hombres hace dos décadas. El resultado de este juicio podría enviarlo a prisión o marcar el inicio de una posible revitalización de su carrera.

Vestido con un traje azul oscuro, una camisa azul claro y una corbata rosada, Spacey caminó con confianza hacia la corte donde fue llamado por su nombre completo, Kevin Spacey Fowler. El juez Mark Wall dirigió la sesión, y mientras los posibles miembros del jurado se alineaban frente al banquillo, Spacey asentía y sonreía en respuesta a los comentarios del juez y los periodistas presentes.

De los 27 miembros del jurado convocados, los primeros 14, incluidos dos suplentes, fueron aceptados sin objeciones de la fiscalía ni de la defensa. Los 13 restantes fueron excusados. Los miembros del jurado vistieron una combinación de atuendo informal y de negocios, y entre ellos se encontraban hombres y mujeres.

Spacey, de 63 años, se declaró inocente de los cargos que enfrenta, los cuales incluyen agresión sexual, agresión indecente y hacer que una persona participe en una actividad sexual sin su consentimiento.

Se espera que el juicio dure aproximadamente cuatro semanas en el Tribunal de la Corona en Southwark, y las declaraciones de apertura están programadas para el viernes.

La carrera de Kevin Spacey ha sido impactada por acusaciones de conducta sexual inapropiada, lo que llevó a su salida de la exitosa serie de Netflix “House of Cards” y a la eliminación de su participación en la película “All the Money in the World”. A pesar de esto, Spacey ha expresado que una absolución en este caso podría impulsar una revitalización de su carrera, ya que ha recibido ofertas de trabajo en espera de ser absuelto de los cargos presentados en Londres.

Los cargos contra Spacey involucran a hombres que en la actualidad tienen entre 30 y 40 años, y las acusaciones abarcan un período de tiempo que va desde 2001 hasta 2013, cuando el actor vivía en Gran Bretaña y se desempeñaba como director artístico del Teatro Old Vic.

El juicio de Kevin Spacey es uno de los casos más destacados en el marco del movimiento #MeToo, que ha generado un amplio debate sobre el abuso y la conducta sexual inapropiada en la industria del entretenimiento.

A medida que se desarrolla este juicio, el destino de Kevin Spacey sigue siendo incierto. Su defensa y la fiscalía presentarán sus argumentos y pruebas, mientras el jurado deberá tomar una decisión basada en la evidencia presentada durante el proceso.