Combinan programas Haz Barrio y Seguridad Alimentaria para apoyar a familias y negocios morelianos

Morelia, Mich.- 14 de Abril de 2020.- El presidente municipal de Morelia, Raúl Morón Orozco, presentó el programa Haz Barrio Vale, el cual consiste en que el público altruista done dinero a través de una cuenta bancaria, para que el gobierno municipal adquiera despensas en negocios locales para entregarlas a ciudadanos beneficiarios del programa de Seguridad Alimentaria.

El alcalde señaló que ya se entregaron 35 mil paquetes alimentarios con raciones para un mes a familias morelianas y con las donaciones que se esperan se busca otorgar 50 mil despensas, para así poder apoyar al 20 por ciento de la población de la capital del estado.

Para asegurar la transparencia del programa se integrará un comité de vigilancia para las donaciones y el uso de los recursos, donde participará el presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Michoacán (CCEEM), Raymundo López Olvera, Elvia Higuera Pérez, presidenta del Comité Anticorrupción y Enrique Salvador Rodríguez Aguilar titular del banco de alimentos de Morelia.

“Se viene tiempos complejos que ocupan mayores esfuerzos de todos los mexicanos por ello el gobierno de Morelia seguirá trabajando para apoyar a familias más necesitadas”, detalló el edil moreliano.

Asimismo se hizo énfasis en que no habrá costo alguno para los beneficiarios y que se extenderán recibos deducibles de impuestos para los donantes que así lo requieran.

López Olvera, presidente del CCEEM comentó que los miembros del organismo que lidera cuyos negocios no han cerrado por realizar actividades consideradas como esenciales lo hacen con toda la responsabilidad y medidas necesarias que correspondan.

La cuenta para los donantes es 0115273951 BBVA Bancomer misma que se compartirá en redes sociales oficiales del Ayuntamiento.