Combatir el robo, una de las prioridades de la Mesa de Coordinación

Morelia, Michoacán, a 8 de septiembre de 2020.- El robo, en todas sus modalidades, es el delito del fuero común que más perjudica a la ciudadanía, por lo que las autoridades coordinan estrategias con la finalidad de disminuir la incidencia de este tipo de ilícitos, subrayaron este día los integrantes de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Michoacán, en la puntualizaron que es vital la participación de la ciudadanía.

“Trabajamos arduamente para bajar las cifras de robo de vehículos, a comercio, transeúntes y casa-habitación, pues son los delitos que más afectan al patrimonio de la población”, precisó el secretario de Seguridad Pública, Israel Patrón Reyes.

De acuerdo con las estadísticas de la Fiscalía General del Estado, el robo de vehículo registra una incidencia de 2 mil 718 casos, en lo que va del año; el robo a casa-habitación registra 978 denuncias, 586 de robo a comercio y 496 de robo a transeúnte.

“Tenemos estos números que nos demuestran que estos delitos en Michoacán perjudican mucho a la sociedad, las instituciones desde sus competencias laboran para disminuir los casos y sancionar a los responsables, pero también es fundamental que la gente ayude con el tema de la prevención”, dijo el fiscal general del estado, Adrián López Solís.

La Mesa Estatal exhortó a las personas a tomar medidas preventivas para evitar ser víctimas del robo en sus distintas modalidades, tales como no dejar objetos de valor en sus vehículos, aparcar sus autos en los estacionamientos y no en las calles, no dejar las ventanas abiertas de sus coches ni las llaves puestas en el switch; hacer redes vecinales coordinadas con la Policía para vigilar los domicilios en las diversas colonias y reportar a los sospechosos, así como no traer objetos de valor llamativos a la hora de caminar en la vía publica, estar siempre alerta sin audífonos puestos para no llamar la atención de los delincuentes, entre otras.

También el equipo de trabajo pidió a la ciudadanía que no ponga resistencia ante los criminales si se vive una situación de robo, pues la integridad física es más importante que cualquier objeto material y actuar temerariamente puede generar que los hampones atenten contra el agraviado.

“Le pedimos a la población que no se arriesgue ante los delincuentes, que marque al 911, pues nosotros laboramos para reducir los tiempos de respuesta con la finalidad de poner tras las rejas a los infractores”, manifestó Patrón Reyes.

En la reunión participaron el secretario de Gobierno, Carlos Herrera Tello, en representación del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo; el comandante de la 21 Zona Militar, Sergio Armando Barrera Salcedo; el comandante de la 43 Zona Militar, Darío Ávalos Pedraza; el comandante de la X Zona Naval, Mario Maqueda Mendoza.

El coordinador de la Guardia Nacional en Michoacán, Fidel Mondragón Rivero; el delegado de la Fiscalía General de la República, Jesús López Trujillo; el coordinador interino de la Guardia Nacional, Luis Emilio Salas Candelaria, entre otras autoridades estatales y federales.