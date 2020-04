Columna: ¡Hagamos Eco!

Morelia, Mich.- Lunes 27 de abril de 2020.- Yo no sé ustedes, pero yo prefiero que me digan exagerada a que se ponga en riesgo la vida de las y los michoacanos en especial, la de los que más uno quiere, y es que ante el anuncio del Gobierno Federal de la fase 3 de la pandemia COVID-19, la más peligrosa de acuerdo a las y los expertos en el tema ya que puede alcanzar cifras muy altas de contagio, considero que la salud es primero, por lo que no encuentro descabellado el decreto del Gobierno de Michoacán que sugiere el aislamiento obligatorio, pues en mi humilde opinión es mejor prevenir que lamentar.

Muchos estarán de acuerdo conmigo y muchos no, eso es algo normal pues cada quien tiene la libertad de pensar lo que deseé, sin embargo creo que la salud es un tema del cual todos debemos estar atentos y ante esta pandemia que nos aqueja, preocupa y afecta a todos en diferente medida, debemos ir un paso adelante como esta previendo el gobierno de Michoacán.

Si para evitar una mayor propagación de esta enfermedad, el aislamiento obligatorio es una de esas medidas, es preferible acatarla en la mayor medida posible de cada persona, para frenar el problema y regresar a la vida normal y cotidiana lo más pronto posible.

Lo preocupante aquí es que lejos de dar un paso adelante, el Gobierno Federal ha tomado decisiones no tan acertadas, sobre todo ante la poca preocupación y falta de medidas más duras como las realizadas en otros países.

Qué puede uno esperar cuando el presidente de México anuncia de manera sarcástica y sin importarle la situación del país, que no se cancelarán “Las Mañaneras”, y que incluso considerará realizar más conferencias para ofrecer una mayor información a los mexicanos, la situación simplemente no tiene gracia.

Con esto, yo me pregunto ¿a qué estará jugando el presidente?, ¿es un berrinche?, ¿quiere llevar la contraria?, ¿montarse en su macho para demostrar que él y solo él tienen la razón?

¡Rectificar también es de sabios, apúntele!

En fin, ¡no hay peor ciego que el que no quiere ver! El tema es que por lo menos en Michoacán sumemos esfuerzos y apoyemos las medidas implementadas desde el ámbito estatal, en el entendido de que todas y todos tenemos necesidades básicas como la alimentación y el cuidado de la salud, situaciones que pueden ser causa de fuerza mayor que nos obliguen a salir para abastecernos de lo necesario y mantenernos aislados el mayor tiempo posible. Hacerlo en apego a las medidas de sanidad, como es el uso del cubrebocas no nos afecta, ni nos cuesta nada. ¡Hagámoslo!

En cuanto al decreto del Gobernador y la información que dio sobre la entrega de apoyos alimentarios a personas en vulnerabilidad, como son, pacientes diagnosticados con Covid-19, adultos mayores, mujeres embarazadas y en lactancia, pacientes con cáncer y enfermedades crónicas degenerativas, considero que son acciones importantes para ayudar a los michoacanos durante la contingencia. Pero bueno a final de cuentas las quejas y críticas existirán siempre que si el gobernador hace, porque hace; si no hace, porque no hace; nada les embona, nada les parece.

Repito, es mi más humilde opinión, la invitación a cuidarnos ahí está, es responsabilidad de cada ciudadano implementar las medidas, depende de cuánto contribuyamos todos para moderar la situación en las semanas venideras. Fortalezcamos el mensaje de quedarse en casa.

