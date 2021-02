Columna: Diputado Estrada, impulsa a Eréndira Castellanos para Magistrada del TJAM

Por Carlos A. Montaño/ RED113MICHOACAN



Morleia,Mich.-11 de Febrero de 2021.- En virtud de que el pasado 28 de noviembre del 2020, venció el periodo del Magistrado Arturo Bucio Ibarra, como titular de la Segunda Sala Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán (TJAM), se tendrá que dar un nuevo nombramiento; sin embargo, el asunto se ha manejado muy discretamente, acordando los diputados el género de la misma, que será ocupado por una mujer.



Este tema no tendría mayor dificultad y no llamaría mucho la atención, si no fuese porque el diputado Javier Estrada Cárdenas, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, ha demostrado un excesivo interés porque este cargo lo ocupe, Carmen Eréndira Castellanos Pallares, gente muy cercana a él.



Y tal vez, tampoco tendría nada de malo que la impulsará; sin embargo, esta dama no tiene el perfil y no cumple con las expectativas que se requieren para esta encomienda, toda vez que de las propuestas de las cuales tenemos conocimiento, existen otras que también son panistas y están más calificadas.



De acuerdo a la información que recibimos, es mucho el interés del diputado, ya que en primera instancia logró que la posición fuese para una mujer y ahora su propuesta es ya conocida. De acuerdo a su currículum, la abogada Castellanos Pallares, sólo ha laborado en dos periodos administrativos en el Ayuntamiento de Zamora, tiene doctorado y tres maestrías y también fue candidata a diputada Federal por el Distrito 05 en el 2018.



Otras profesionistas que también están nominadas para ese cargo son: Lizett Puebla Solórzano, María de Jesús García Ramírez, Irma Ramírez Cruz, Ana Luz Mila Barrera, María Cristina Iniesta Álvarez, Laura Rosa Paz, Araceli Pineda Solórzano, Sandra Luz Hernández Guzmán, Felipa Valdovinos Marcelino, Susana Guillén Chávez y Vanesa Galicia Gutiérrez.



Este nuevo nombramiento, tiene que designarse pronto para que el órgano de Justicia Administrativa este completo, toda vez actualmente se tiene un encargado de la Segunda Sala. Al parecer, por cuestión de cuotas en el Congreso, esta posición le tocaría al PAN, sin embargo, es importante, que quien llegue a ocupar esta magistratura, tenga los conocimientos y la experiencia probada; y no sólo sea un capricho o deseo por la cercanía que tiene el diputado.