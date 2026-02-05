Morelia, Michoacán, 5 de febrero del 2026.- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), a través de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), informa a la población sobre la comercialización ilegal del medicamento Tafinlar®️ (Dabrafenib) 50 mg, medicamento oncológico en presentación de caja con 120 cápsulas.

El producto no está autorizado para su venta en México y representa un riesgo para la salud. Esta alerta se emite tras el análisis técnico-documental de la información presentada por la empresa titular del registro sanitario, la cual identificó su venta través de plataformas de comercio electrónico, sitios web y aplicaciones móviles, generalmente a precios inferiores a los del mercado y con etiquetado en idioma distinto al español.

Cofepris informa que en México, Tafinlar®️ únicamente se comercializa legalmente en la concentración de 75 mg, en presentación de caja con 28 cápsulas, por lo que cualquier otra presentación, concentración o canal de venta no autorizado podría tratarse de un producto falsificado, adulterado, contaminado, robado o introducido de manera ilegal al país.

El uso de medicamentos adquiridos en condiciones irregulares implica un alto riesgo, ya que no se puede garantizar su calidad, seguridad ni eficacia, debido a que se desconocen las condiciones de fabricación, almacenamiento, transporte y conservación, incluyendo el cumplimiento de la cadena de frío cuando así se requiere.

Ante esta situación, Cofepris exhorta a la población a no adquirir ni utilizar el producto Tafinlar®️ 50 mg en presentación de 120 cápsulas. En caso de estar utilizándolo, se recomienda suspender su uso de inmediato y acudir con un profesional de la salud para recibir orientación médica.

Asimismo, se hace un llamado a la ciudadanía para que, en caso de identificar este producto a la venta o contar con información sobre su posible comercialización, realice la denuncia sanitaria correspondiente. Las reacciones adversas pueden reportarse al sistema VigiRam o al correo electrónico farmacovigilancia@cofepris.gob.mx