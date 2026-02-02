Morelia, Michoacán, 2 de febrero de 2026.- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), a través de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), informa a la población sobre la comercialización ilegal del producto Testoviron®️ Depot 250 mg/mL (enantato de testosterona), solución inyectable, un andrógeno utilizado principalmente como terapia de reemplazo hormonal en hombres con hipogonadismo.

De acuerdo con el análisis técnico-documental realizado por esta autoridad sanitaria, y con información proporcionada por la empresa Bayer de México, S.A. de C.V., se confirmó que dicho producto no cuenta con registro sanitario en el país, por lo que su comercialización, distribución y uso no están autorizados en el territorio nacional. El producto se ofrece a través de plataformas de comercio electrónico y diversos sitios web sin contar con autorización sanitaria en México.

Cofepris advierte que el uso de medicamentos no autorizados representa un riesgo grave para la salud, ya que pueden tratarse de productos falsificados, adulterados o de procedencia desconocida. Su consumo puede ocasionar reacciones adversas severas, debido a que no se garantizan las condiciones adecuadas de fabricación, almacenamiento, transporte, ni su calidad, seguridad y eficacia.

Por lo anterior, Cofepris exhorta a la población en general y a los profesionales de la salud a abstenerse de adquirir o utilizar el producto y denunciar la venta de este medicamento a través de los mecanismos oficiales de denuncia sanitaria al correo: denuncias.coepris@salud.michoacan.gob.mx