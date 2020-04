COCODRILOS VUELVEN A LAS PLAYAS DE OAXACA EN PLENA CUARENTENA

Como ya hemos visto en los últimos días, la naturaleza está tomándose un respiro necesario gracias al brote del COVID-19 en nuestro país, regresando a algunos lugares que habían abandonado por el paso de los humanos. Sin embargo es inevitable no quedarnos con el ojo cuadrado cuando vemos estas impresionantes postales que nos regalan los animales

en las últimas horas una imagen ha impactado a las redes sociales, pues vemos a un montón de lagartos en la orilla de la playa Ventanilla en Puerto Escondido, Oaxaca, regresando a su hábitat natural, después de que tanto turistas como comerciantes y pescadores hayan tenido que dejar prácticamente vacía esta playa para quedarse en sus casas mientras el coronavirus sigue siendo un tema importante a nivel mundial.

Esta increíble fotografía fue tomada por Janitzio Ramos y compartida en Facebook por Esau Zavaleta, logrando que muchas personas de inmediato se dieran cuenta del importante impacto del ser humano en la naturaleza. Antes de que se levantara la contingencia sanitario por el COVID-19 en nuestro país, pescadores y personal del municipio de Santa María Colotepec capturaron a un cocodrilo en Lagunita de Regadío, muy cerca de la playa Ventanilla.

Y antes de que se nos asusten no, no lo capturaron para domesticarlo, lo único que hicieron fue revisarlo y más tarde el lagarto fue liberado en una laguna cerca de donde fue encontrado. De acuerdo con Milenio, algunos ambientalistas han dicho que este es un movimiento normal de los animales –incluidos los cocodrilos– para recuperar lo que en realidad es suyo, pues al darse cuneta de que los humanos no están cerca, poco a poco van regresando a los lugares de los que nunca debieron irse.

No cabe duda que a pesar de la situación tan tensa que estamos viviendo, estos cocodrilos nos están regalando momentos espectaculares como este. A continuación los dejamos con la imagen de estos lagartos tomando el sol en las playas de Oaxaca:

con información de sopitas