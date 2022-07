Cobre para que aflore; Morena amenaza opositores y se muestra: Hernández Peña

Morelia, Michoacán, a 22 de julio de 2022.- Ante la firme postura de la alianza “Va Por México” de no permitir que se apruebe una reforma electoral que atenta contra la democracia del país, Morena ha sacado el cobre, al amanezar a la oposición, violar la ley, e imponer un parlamento abierto simulado que se concentra sólo en cumplir los caprichos de AMLO.

Así lo consideró el diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Jesús Hernández Peña, pues señaló que se trata de un ejercicio simulado que inclina la balanza en favor de la iniciativa presentada por el presidente de México y que no admite propuestas presentadas por el bloque opositor.

“El parlamento abierto sin duda es un ejercicio mediante el cual se discuten los temas de interés principal y se escuchan todas las voces, pero esta actividad impuesta por AMLO, no es legítima y no es real, porque va encaminada a la aprobación de una reforma con la que se harán, por ocurrencia, modificaciones constitucionales que no abonan al progreso de nuestro país”.

Agregó que ante la insistencia de realizarlas y con ello, desaparecer al Instituto Nacional Electoral (INE), el diputado desde su trinchera apoya y respalda la decisión de la coalición Va Por México de aplicar la moratoria constitucional para poner un alto a la regresión, a los caprichos y a las malas decisiones que afectan a las y los mexicanos, a la libertad y a la democracia.