Cobaem, referente de competencia escolar a nivel internacional

Morelia, Michoacán, a 25 de agosto de 2020.- Fortalecer los conocimientos adquiridos e impulsar el desarrollo integral entre las y los estudiantes durante su paso por el nivel medio superior, es una de las prioridades del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (Coabem).



Por ello desde 1985, las Jornadas Académicas, Culturales, Cívicas y Deportivas, han sido el sello distintivo del subsistema en el nivel medio superior en la entidad, de donde ha egresado un semillero de talentos reconocidos a nivel nacional e internacional.



Anualmente, un promedio de 15 mil estudiantes participa en la fase sectorial, provenientes de las 9 coordinaciones distribuidas en diversos puntos de la geografía michoacana; de ellos un aproximado de 2 mil 500 jóvenes se enfrentan en la etapa estatal representando orgullosamente a sus planteles.



Esta actividad se ha convertido en un referente de competencia escolar a nivel nacional e internacional.



Sobre ello, Tony Jacobs, estudiante de California, quien estuvo de visita en esta institución para adquirir conocimientos de español, compartió que, aunque en su escuela realizan la competencia denominada la Semana Internacional, en Cobaem, dijo, este encuentro es semejante a eventos de juegos olímpicos.



“Mi escuela tiene alrededor de 90 alumnos por ahora, hacemos competencias entre nosotros, les llamamos la Semana Internacional, durante esa semana la escuela se divide en seis equipos y todos compiten entre sí en distintos eventos, es una actividad obligatoria, hay clases, pero hay horarios específicos para enfocarte en los juegos y eventos, un poco como estas Jornadas, pero no así de grandes, nunca había estado en algo así con miles de chicos, nunca había visto eso”, destacó.



Aseguró además que “he notado muchas similitudes con mi escuela, mi escuela es muy libre, muy de poner manos a la obra, no sólo es leer y escribir todo el tiempo, en mi escuela te haces amigo de los profesores, como si después de un rato se volvieran tu familia y he notado que eso mucho pasa acá”, afirmó.



El titular del Cobaem, Gaspar Romero Campos, resaltó que “es bueno conocer la opinión de quienes, desde otras instituciones, viven y conocen la operación de este centro educativo; buscamos a través de estas jornadas formar de manera integral a las y los estudiantes, donde tienen oportunidad de demostrar su talento y conocimiento en diversas disciplinas académicas, cívicas, deportivas y culturales”.



Enfatizó que este tipo de actividades a las y los alumnos “les cambia sus proyectos de vida, además de que las Jornadas hacen partícipes a las madres y padres de familia como apoyo central para la institución y sus hijos”.



Para estudiantes que han formado parte de estas prácticas educativas, se trata de actividades que les hacen sentir orgullo de pertenecer al Cobaem, toda vez que coinciden en señalar que “desarrollamos nuestra capacidad, talento, conocimientos, habilidades y trabajo en equipo; es una gran fiesta que llevaremos siempre en nuestra mente y corazón”.



De esta forma se ha consolidado a casi 37 años de su fundación, el sentido de pertenecer al Cobaem y se espera ante la contingencia sanitaria por COVID-19, se realicen en un primer momento, diversas actividades virtuales de Jornada.