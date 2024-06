Clima | Conoce el pronóstico del tiempo para este 3 de junio

El Servicio Meteorológico Nacional informa:

Para hoy, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá la tercera onda de calor de la temporada sobre gran parte de la República Mexicana, pronosticándose temperaturas máximas que podrían superar los 45 °C en once entidades del país. Asimismo, una línea seca prevalecerá sobre el norte y noreste de México, interaccionará con un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte e inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, ocasionarán lluvias e intervalos de chubascos en San Luis Potosí, además de lluvias puntuales fuertes con rachas de viento de 60 a 80 km/h y posible formación de torbellinos o tornados en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Dichas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Por otra parte, canales de baja presión sobre el interior del territorio mexicano, aunados a inestabilidad en niveles altos de la atmósfera y a la entrada de humedad de ambos océanos, originarán lluvias puntuales fuertes en Chiapas e intervalo de chubascos en entidades del occidente, centro, sur y sureste mexicano. Además, un canal de baja presión sobre la Península de Yucatán y la aproximación de onda tropical (No. 2), originarán el incremento en la probabilidad de lluvias en esta región. Finalmente, la onda tropical No. 1 se desplazará sobre el sur y occidente del país, seguirá asociada con una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico y reforzarán la probabilidad de lluvias en esas regiones.

Pronóstico de lluvias para hoy lunes 03 de junio de 2024:



Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Chiapas.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México y Oaxaca.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy lunes 03 de junio de 2024:



Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco y Campeche.

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Estado de México (suroeste).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Aguascalientes, Ciudad de México y Tlaxcala.



Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy lunes 03 de junio de 2024:



Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: sierras de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Puebla, Tlaxcala y Veracruz.

Pronóstico de viento para hoy lunes 03 de junio de 2024:



Viento con rachas de 60 a 80 km/h y posible formación de torbellinos o tornados: zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Viento con rachas de 50 a 70 km/h y tolvaneras: zonas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Veracruz, Aguascalientes, Jalisco y Puebla.

Viento con rachas de 40 a 60 km/h: Campeche, Yucatán y Quintana Roo; con posibles tolvaneras: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.