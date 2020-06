Cinco establecimientos clausurados en LC por no cumplir medidas COVID-19

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 5 de junio de 2020.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), a través de la Comisión Estatal para la Prevención Contra Riesgos Sanitarios (Coespris), clausuró cinco establecimientos por no cumplir las medidas implementadas por el Gobierno del Estado para proteger a la población de COVID-19.



Se trata de tiendas de pintura, venta de autoestereos y otros que no son esenciales durante la emergencia sanitaria, y una tortillería por no cumplir con las normas de la autoridad sanitaria, exponiendo a la ciudadanía a contraer la enfermedad.



Las autoridades sanitarias mantendrán la supervisión y vigilancia en los establecimientos de Lázaro Cárdenas a fin de que, los no esenciales permanezcan cerrados y los esenciales cumplan con las medidas preventivas establecidas.



Lo anterior derivado del alto índice de casos positivos –mil 1185– y fallecimientos –92– en este municipio y con el objetivo de romper la cadena de contagio, de lunes a jueves la movilidad deberá permanecer a un 25 por ciento durante los primeros 15 días de junio y entrar en aislamiento de viernes a sábado.



En estas acciones llevadas a cabo en el municipio costero, participan la Sedena, Guardia Nacional, Policía Municipal y Policía Michoacán, así como el departamento de inspectores del Ayuntamiento y elementos de Protección Civil.