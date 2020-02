Compañeras, compañeros que gusto.

Queremos hoy platicar con ustedes, la semana pasada por razones de la agenda y de los temas no pudimos platicar de un asunto que se nos quedó pendiente, bueno que estaba en la agenda que son los resultados de nuestra visita a la Feria Internacional de Turismo.

Y el turismo en general como ya lo hemos platicado en otros momentos es una de las actividades productivas que más se ha consolidado, que más se ha desarrollado que ha generado derrama económica, que ha generado ingreso, que sin duda ha cambiado la percepción en mucho porque las cifras son muy ilustrativas, esto que les comparto.

Y quiero agradecerle a la secretaria Claudia Chávez su presencia en esta platica con ustedes compañeras, compañeros de los medios muchas gracias.

Como ya lo hemos platicado, seguramente vamos ir viendo algunas gráficas, el turismo se ha venido consolidando como uno de los sectores económicos más importantes y más dinámicos de la entidad.

Yo creo en buena medida que el crecimiento que tuvimos el año que terminó, que contrasta digamos con el estancamiento, el no crecimiento de la economía a nivel nacional, crecimos casi dos por ciento del Producto Interno Bruto y un número muy importante de empleos nuevos que tienen que ver con esta importante actividad.

Genera en Michoacán un número muy significativo de empleos, principalmente en mujeres y jóvenes, el 10 por ciento de los empleos que se generan en Michoacán son del turismo.

Es importante destacar que logramos en estos últimos cuatro años, recuperar o lograr que vengan a Michoacán más de dos millones de visitantes adicionales a lo que se tenía en años pasados.

Por ello la importancia de consolidar y fortalecer al turismo como el principal componente y catalizador del desarrollo de la economía.

Con esta intención es que fuimos a la Feria Internacional de Turismo en Madrid, que es de las más grandes del mundo en la materia, sólo después de la de Berlín, pero para el mundo de habla hispana es Madrid, es la Feria de Turismo de Madrid, internacional de turismo.

En esta feria, en este evento se concentran en los cuatro días que dura la feria más de 250 mil personas de todo el mundo, casi mil expositores y alrededor de 11 mil empresas que promueven el turismo, los servicios, el intercambio procedente de por lo menos 165 países.

Y, bueno de lo que recuerdo es que vi al doctor Ignacio allá, y no me va a dejar mentir, los espacios de promoción que tienen, ¿cómo le llaman?, las comunidades por ejemplo de Madrid, las comunidades autónomas, pero una cosa impresionante.

Es decir, que bueno, el pabellón de México se quedaría como un puntito por ahí perdido en los espacios y el tamaño de lo que le invierten a la promoción, por eso España sigue siendo la capital del turismo mundial.

Me sorprendió e incluso pedí, creo que sí lo tengo, el discurso del Rey, o sea para que el Rey se meta incluso a dar cifras y a resaltar las virtudes que tiene el turismo, el conocimiento de las culturas, el intercambio de experiencias, el conocimiento de otros mundos, la promoción de la inclusión, de la igualdad, la equidad.

O sea, una gran cantidad de virtudes que nosotros tenemos que aprender y desarrollar, porque pareciera ser que, eso digamos por mucho tiempo para México se mantuvo como algo secundario.

Cosa que afortunadamente ha crecido y ha permitido incluso a pesar de que han cambiado las políticas en el ámbito federal, se mantenga la presencia y México como destino.

Desde luego lugares muy consolidados de sol y playa, mucha gente que te pregunta por México te pregunta por Cancún, entonces eso está muy fuerte o la zona norte, Los Cabos y esta región que es muy visitada por el turismo norteamericano y canadiense tiene ya su nicho de oportunidad.

Pero nosotros tenemos que convertirnos, esa es la meta, ese es el reto en un destino muy atractivo para el turismo nacional e internacional y un buen cliente es la misma España que saben y valoran ampliamente el turismo, de ahí la importancia de que estemos presentes en ella.

También destacar que ahorita andamos alrededor del 15 por ciento de turismo internacional, es decir 15 de cada cien visitantes son del extranjero, desde luego España es un origen importante, pero también el crecimiento que hemos tenido de Estado Unidos y el Reino Unido por aquello de las famosas alertas que ya se han quedado muy rezagadas.

Y fíjense lo que son las cosas, donde está el valor de una buena comunicación y una buena promoción, cuando saludamos a una las figuras de la comunicación en materia turística, nos dijo, que la Cocina Tradicional no es de Guanajuato, o sea, para que ven como se maneja la información.

No, nos diga eso, nosotros queremos mucho a Guanajuato y es un vecino cercano, pero la Cocina Tradicional sus raíces están en Michoacán.

Entonces, pero si no lo comunicas, si no lo difundes, pues hasta te piratean el producto y el concepto y eso no podemos permitir que suceda por todo lo que significa para Michoacán.

Este porcentaje de turistas que nos visitan de países extranjeros, de otros países, genera una derrama cercana a los o más de tres mil millones de pesos porque siempre es un turismo que tiene mayor poder adquisitivo.

De los temas a resaltar, específicamente de España, las reuniones sostenidas con el secretario general de la Organización Mundial de Turismo, la máxima autoridad en el turismo en el mundo, que es una agencia que depende directamente de Naciones Unidas.

Nuestras reuniones y comunicación con la secretaria de Turismo de España, Isabel Oliver, que como saben nos ha ayudado mucho, incluso asesorándonos o dándonos materiales que después los podemos implementar acá.

La visita al museo del pedazo de Michoacán que está en Madrigal de las Altas Torres, por cierto, ese museo puede ser muy bien vendido, muy bien, ampliarlo, mejorarlo, que puede ser un punto muy importante de referencia de Michoacán.

Este pueblo, ahorita me acuerdan de que es, pero es un sitio muy visitado, en los eventos que es lo que hacen, una feria de algo que llegan creo que solamente, carrera de galgos, que es la zona donde más se concentran, que en un fin de semana largo se concentran hasta 40 mil personas.

Que vale la pena entonces tener allá presencia nuestra y que no aflojemos el paso en esta ruta que ha sido muy buena para Michoacán.

Dentro de los temas acordados con el secretario general de la OMT, es nuestra presencia en el sexto Foro Mundial de Turismo Gastronómico que organiza la OMT y que será en junio en Bélgica, específicamente en la ciudad de Brujas que es una ciudad muy bonita, la ciudad de las bicicletas y que somos invitados especiales a presentar el programa de Cocina Tradicional de Michoacán.

Participan cerca de 100 países y pues ya un número indeterminado de participantes que seguramente será un gran foro para que nuestras compañeras, actoras importantes de la cocina tradicional hagan lo que les corresponde y lo que saben hacer muy bien como embajadoras de nuestra tradición y de nuestra gastronomía de nuestro estado.

Lo mismo hemos hecho también presentándola en Colombia y en España y que ahora son ejemplo para políticas de turismo en otras partes, sobre todo en Latinoamérica.

Está muy avanzado para que seamos la sede del Foro sobre Turismo Mundial en materia de Turismo Rural y empoderamiento de las mujeres, este está también muy platicado, muy avanzado que seguramente lo tendremos hacia octubre de este año y de hacerse pues tendremos confirmada también la visita del secretario general de la OMT.

También hemos sido o somos posibles candidatos a la sede del Encuentro Mundial de Ciudades Coloniales, en donde Morelia es una fuerte candidata, solamente estamos esperando ver los detalles de este evento que sería en agosto-septiembre en el marco de un movimiento muy fuerte por las ciudades coloniales.

En donde el propio Rey está muy interesado y está invitado a este posible evento, no está del todo amarrado por eso no lo damos como un hecho.

Entonces, hemos también presentado, y esto es algo que nos ayuda mucho, a la competencia donde Michoacán fue reconocido a nivel internacional de región 2020 con el promocional turístico, Michoacán Celebra la Vida.

Fue una sorpresa porque participaron en ello países muy fuertes como Portugal o Japón y que Michoacán haya ganado fue un asunto muy grato para mí y seguramente para Claudia y para todos los que andaban metidos en el tema, los empresarios y promotores de servicios porque esto nos coloca, nos deja muy bien parados en el ámbito mundial.

Y bueno les decía lo de Madrigal de las Altas Torres, que le vamos acompañar porque queremos que este vínculo se convierta en el icono de la relación México-España, nosotros tenemos una gran riqueza que se la debemos a Don Vasco de Quiroga, en muchos aspectos de la vida de nuestra tierra.

Le decía yo al Rey que nuestra tierra es donde vivió y murió el español más michoacano, Don Vasco de Quiroga, entonces va tomando fuerza y yo creo que va a consolidar este proyecto, esta estrategia como algo de mucho valor histórico, cultura y desde luego turístico entre Michoacán y España.

También estamos en la idea de que el evento de turismo rural y empoderamiento de mujeres se la oportunidad para que nos visiten de muchas partes del mundo y con ello seguir alimentando, fortaleciendo una actividad que va bien, va bastante bien porque además es digamos la parte amable de todo, porque tenemos muchas cosas que presumir.

Claudia, si tú tienes alguna, otro tema que quieras complementarlos para aquí, para los compañeros.

CLAUDIA CHÁVEZ LÓPEZ, SECRETARIA DE TURISMO DE MICHOACÁN:

Gracias gobernador.

Comentarles también que durante la asistencia a Fitur tuvimos cerca de 44 reuniones con turoperadores, cuatro de ellos muy interesados en traer el mercado chino, hay gran interés de este mercado por Michoacán en los temas mayoritariamente de cultura y naturaleza.

Entonces hay cuatro negociaciones ya que están en marcha para traer este segmento obviamente se requiere de capacitación tanto a guías, como hoteleros, restauranteros.

Recordarles que ya tenemos el primer hotel certificado con el distintivo, Cerca de China, es un hotel que está cerca de Pátzcuaro, que ya tiene toda la señalización en chino, etcétera.

Y tenemos que buscar que más empresarios hoteleros puedan tener esta certificación para realmente dar esa seguridad a los operadores de este gran mercado.

Por otro lado, también tuvimos una gran agenda de medios, cerca de 29 a 30 entrevistas con medios españoles y europeos, donde nos dimos cuenta de la necesidad que hay en estos mercados de buscar otros destinos que les puedan dar algunas experiencias.

Por ejemplo, en turismo de romance tanto para casamiento como para lunas de miel, nos estaban pidiendo ya toda la información.

El tema de naturaleza es importantísimo, les intereso mucho el tema por ejemplo de la migración de la tortuga en la Costa Michoacana, muchos de ellos desconocían el potencial que tiene Michoacán en el tema de naturaleza en la costa.

También el tema de mariposa monarca fue uno de los temas más socorridos y el tema cultural y obviamente el fortalecimiento de la política de Michoacán junto con la política de la Secretaría de Estado y Turismo de España en base a la figura de Vasco de Quiroga y la cultura purépecha es otro de los temas también que empezaron a tener mucha resonancia en los medios de comunicación.

GOBERNADOR:

Muchas gracias, si tienen ustedes algún comentario, estamos a sus órdenes.