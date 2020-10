Cerrará año SFA con programas de apoyo económico en trámites vehiculares

Morelia, Michoacán, a 28 de octubre de 2020.- En Michoacán las y los dueños de automotores tendrán una nueva oportunidad para la regularización de sus vehículos a través de la aplicación de tres programas de apoyo a la economía de las y los michoacanos.



El Gobierno de Michoacán, a través de su Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), cuenta con programas activos desde el mes de marzo, mismos que han permitido a la población regularizar sus automóviles, así como sus documentos en el rubro vehicular.



Desde la puesta en marcha y como parte del Plan Emergente para Proteger la Economía de las Familias Michoacanas, ante la aparición del COVID-19, la SFA aplicó la extensión en el periodo de pago sin multas ni recargos del Refrendo Vehicular 2020, así como la extensión del periodo en el trámite extemporáneo de la renovación de licencias para conducir sin el cobro de multas.



Sin embargo, ante el éxito que representó el Programa Borrón y Cuenta Nueva, que concluyó en diciembre del 2019, la SFA ha iniciado los trámites de solicitud para la autorización del proceso de compra de nuevas láminas para motocicletas, ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) federal.



En este sentido, conscientes de la necesidad que la población tiene en el uso de este tipo de vehículos, se solicitó la consideración y apoyo a Tránsito y Movilidad estatal, así como a sus similares municipales, para la autorización del libre tránsito de todas aquellas personas que hayan realizado el pago del trámite de emplacamiento o reemplacamiento, que para tal efecto, tendrán que comprobar mediante talón de pago, el trámite de sus láminas, aunque estos no cuenten físicamente con las láminas vigentes.



De igual manera, la dependencia estatal modificó su sistema para la habilitación del cobro en este rubro sin la entrega física de las láminas, las cuales podrán recoger una vez que se reporte la existencia de las mismas en las oficinas de Rentas de todo el estado.



Para la entrega de sus láminas por parte de las oficinas de Rentas a la ciudadanía, se deberá presentar el comprobante de pago cómo requisito indispensable.



Ante las complicaciones económicas y sociales que ha representado en la población la aparición del COVID-19 y sus inherentes medidas de prevención y contención, la SFA cuenta hoy en día con dos programas de apoyo económico activos y uno en puerta, a ponerse en marcha en el próximo mes de noviembre.



Programas de apoyo económico



* Extensión de pagos sin multas ni recargos en Refrendo Vehicular 2020 y sin multas para renovación de licencias para conducir: Como resultado de las estrategias implementadas por el gobierno estatal, en apoyo a la economía de las y los michoacanos dentro del Plan Emergente para Proteger la Economía de las Familias Michoacanas, derivado de la aparición del COVID-19, se determinó la extensión del pago sin multas y recargos del Refrendo Vehicular 2020 hasta el 30 de noviembre.



Lo anterior también fue complementado con la extensión del periodo sin el cobro de multas en las renovaciones de licencias para conducir, que dio inicio desde la implementación del Plan Emergente en el mes de marzo y tendrá como fecha límite el 30 de noviembre.



*Programa Regularización de Motos: Este programa se encuentra actualmente activo, está dirigido a todo dueña o dueño de motocicleta que por diferentes circunstancias no hayan realizado nunca el trámite de registro y emplacamiento de su vehículo, teniendo como beneficio la condonación de las multas en los años en que no se haya emplacado desde su compra.



Regularizando la situación de su vehículo, pagando únicamente por el refrendo vehicular 2020 y lo correspondiente a la placa vigente, este programa estará activo del mes de octubre al último día de diciembre.



Para poder ser objeto de los beneficios del programa, es necesario presentar una identificación oficial (INE), comprobante de domicilio y la factura o carta factura del vehículo en cualquiera de las oficinas de Rentas en el estado.



*Buen Fin: Es el único programa que aún no se encuentra activo; estará dirigido a todas las y los dueños de todo tipo de vehículos que ya se estén registrados en el Padrón Vehicular de Michoacán, el beneficio será la aplicación de la condonación de multas y recargos en adeudos en Refrendos Vehiculares anteriores al 2020, incluyendo, lo correspondiente al transporte público en lo referente al adeudo del automotor y de las concesiones, lo que tendrá vigencia del 17 al 30 de noviembre.



Estos beneficios no aplicarán a vehículos con adeudos en otras entidades federativas, mismos que tendrán que realizar el pago de estos en los estados de origen.