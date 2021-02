Celebra Fermín Bernabé vacunación contra el covid-19 a adultos mayores en Michoacán

Morelia, Mich.- Martes 16 de febrero de 2021.- El diputado morenista, Fermín Bernabé Bahena, aplaudió que la población de adultos mayores haya comenzado a ser vacunada contra el covid-19 y le recordó a la sociedad estar alerta para no caer en fraudes de supuestas ofertas en redes sociales de la inyección y de oxígeno medicinal.

“Celebramos que nuestros adultos mayores ya estén siendo vacunados contra el covid-19. Es un sector de la población de los prioritarios para la Cuarta Transformación y para nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, porque son el pilar de nuestras familias y debemos cuidarlos”, refirió.

El legislador subrayó que la llegada de 37 mil 175 vacunas a Michoacán representa el gran interés del Gobierno de México en sus ciudadanos.

“Desde casa también debemos recordar que hay que seguir trabajando fuerte en las medidas sanitarias vigentes: lavar las manos constantemente, usar cubrebocas, gel antibacterial, tapetes desinfectantes y sanitizar los espacios de trabajo y áreas de uso común”, manifestó.

Bernabé Bahena declaró que con lo antes citado el Gobierno Federal continúa con el programa establecido de vacunación a la gente y pidió a la ciudadanía paciencia y esperanza porque muy pronto se superará la adversidad, aseveró. Además, aprovechó para enviar un mensaje de prevención ante los fraudes.

“También, recordarles que no caigan en fraudes. Aún no hay vacunas que los particulares tengan ya a la venta para el público, así que estén alertas y no caigan en el juego en redes sociales de la ‘oferta’ de los vivales de supuestas vacunas contra la enfermedad o de oxigeno medicinal y cualquier tema ilegal hay que denunciarlo ante la Fiscalía General del Estado”, puntualizó.